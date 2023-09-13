İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu arayarak neden etkinliklere davet edilmediğini sordu - Son Dakika

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu arayarak neden etkinliklere davet edilmediğini sordu

Son Güncelleme: 13.09.2023 11:25

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak son üç İstanbul ziyaretinde neden yanında olmadığını ve etkinliklere neden davet edilmediğini sordu. İmamoğlu'nun bu konuda bilgilendirilmediğini ima etmesi üzerine Kılıçdaroğlu ise İstanbul İl Yönetimi'ne işaret ederek cevap verdi. Konuyla ilgili olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise İmamoğlu'nun haberdar edildiğini belirtti.

CHP'nin Ankara'daki 100. yıl etkinliğine katılmadığı gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son üç İstanbul ziyaretinde de yanında olmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP lideriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve kendisinin etkinliklere neden davet edilmediğini sorduğu öğrenildi.

İKİ TARAF DA FARKLI KONUŞUYOR

CHP'de 'değişim' tartışmaları sürerken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP'nin 8 Eylül'de Ankara'daki parti genel merkezinde düzenlenen 100. yıl etkinliğine katılmaması ve Kılıçdaroğlu'nun son üç İstanbul ziyaretinde yanında olmaması dikkat çekmişti. Genel Merkez ve İstanbul İl Yönetimi'nden yapılan açıklamalarda "haber verildiğine" işaret edilirken, İBB kaynaklarına göre ise İmamoğlu, İstanbul etkinlikleri için bilgilendirilmedi.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na telefon: Beni neden davet etmediniz?

İMAMOĞLU ARAYIP SEBEBİNİ SORDU

İddiaya göre, İmamoğlu bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu aradı ve "İstanbul'a üçüncü kez geldiniz ve yine bize haber vermediniz. Bunun sebebi nedir?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun ise İstanbul İl Yönetimi'ne işaret ederek "İl haber vermedi mi? Özel kalemlerimiz konuşsun" yanıtını verdiği belirtildi.

"BU SORUNUN MUHATABI BEN DEĞİLİM"

Konuya ilişkin daha önce Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz" yanıtını vererek kendisine bilgi verilmediğini ima etmişti.

KAFTANCIOĞLU: HABERDAR EDİLDİ

Konuyla ilgili bir açıklama da İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancığlu, kentteki etkinlikler için "İmamoğlu dahil bütün parti kurullarının haberdar edildiğini" ifade etmişti.

ÖZTRAK: TÜM PARTİ YETKİLİLERİNİN HABERİ OLUR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise önceki gün MYK'den sonra "Genel Başkanımız bir ile gittiğinde o ildeki tüm parti yetkililerinin o programdan haberi olur. İl başkanlarımız da bunun koordinasyonunu sağlar. Ekrem Bey de bizim belediye başkanımızdır" açıklamasını yapmıştı.

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Son Dakika Politika İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu arayarak neden etkinliklere davet edilmediğini sordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu arayarak neden etkinliklere davet edilmediğini sordu - Son Dakika
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