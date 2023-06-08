Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmek için en çok tercih edilen isim oldu - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmek için en çok tercih edilen isim oldu

08.06.2023 18:48

BETİMAR Araştırma'nın yaptığı bir ankete göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmek için en çok tercih edilen isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Ankete katılanların yüzde 46.7'si İmamoğlu'nu tercih ederken, ikinci sırada yüzde 17.6 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

28 Mayıs seçimlerinin sona ermesiyle birlikte eleştiri okları CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık için kolları sıvamasının ardından BETİMAR Araştırma dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.

EKREM İMAMOĞLU FARK ATTI

Araştırmaya katılanlara "Kılıçdaroğlu ayrılır ya da istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 46.7'si tercihini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 17.6 ile ikinci sırada yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL ÜÇÜNCÜ SIRADA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yüzde 6.5 ile üçüncü sırada yer aldığı araştırmada Muharrem İnce yüzde 1.2, Mustafa Sarıgül ise yüzde 0,9 oranla sıralamayı belirledi.

İşte o araştırmadan çıkan sonuç;

'Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçsin?' anketi! İlk sıradaki İmamoğlu, ikinci sıradaki isme fark attı
YORUMLAR (4)
  • Oneydi Giz: hayal kurmak güzeldir de fazla hayalperest insanlarsiniz Kemal gitmez CHP de kimleri kimleri harcadı adam imam kim ki ?????? gülüyorum sadece halinize hiç akıllı adam olmaz mı içinde bu partinin Cevap Yaz 13 7 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: Olsun olsun boyunun ölçüsünü alır kendini dev aynasında görüyor Cevap Yaz 14 10 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Ekremi ünlü yapan kemal mansuruda ünlü yapan bahçeli Cevap Yaz 15 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmek için en çok tercih edilen isim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmek için en çok tercih edilen isim oldu - Son Dakika
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