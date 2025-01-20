İmamoğlu'ndan Başsavcı Gürlek'e Sert Tehdit - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İmamoğlu'ndan Başsavcı Gürlek'e Sert Tehdit

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sert sözlerde bulundu ve zihniyetini her ortamdan söküp atacaklarını ifade etti. Bu açıklamalarının ardından hakkında soruşturma başlatıldı.

20.01.2025 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu'ndan başsavcıya tehdit

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"(Savcı Gürlek'e) Senin zihniyetini bu memleketin her ortamından söküp atacağız"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik, "Senin zihniyetini, senin aklını, senin zihninin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" adlı panelde konuştu. İmamoğlu, konuşmasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ı ifadeye çağıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun. Sözüm ona 7-8 tane polisle evine baskın yapıyorsun. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmak. Amacın milletin gözünü korkutmak. Bak başsavcı, sana söylüyorum: Biz var ya, senin evlatlarının bile, sana hiçbir faydamız olmaz. Çünkü senin zihnin çürümüş. Ancak biz senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının da kapısına birileri dayanmasın, sabahın köründe kimse onları evlerinden almasın. Senin zihniyetini, senin aklını, senin zihninin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız. Çünkü bu ülkenin geleceğini, senin bile ailenin, çocuklarının huzurunu temin etmek istiyoruz. Bizim derdimiz bu. Bu kötü niyetli insanlardan bu memleketi temizlemek zorundayız. Başka yolu yok bu işin, buna mecburuz. ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki başaracağız" dedi.

İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Panelin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik bu sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrılmıştı. Polis ekiplerinin eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Aydın, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek, İstanbul, Başsavcı, Politika, 3-sayfa, Gürlek, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Başsavcı Gürlek'e Sert Tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:22 Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi
22:41 Trump’ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu
22:22 Zafer Partisi’nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:23 Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek
09:32 Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:08 Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:46 Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 00:25:24. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Başsavcı Gürlek'e Sert Tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.