İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a art arda sorular! Çoğu ekonomi temelli - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a art arda sorular! Çoğu ekonomi temelli

27.05.2023 15:55

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomiyi nasıl düzeltecekmiş? Bu süreçte ekonomiyi nasıl düzelteceğini sizlerle konuştu mu? Peki, pazartesi sabahından itibaren bu memleketin belki de maliyetlerini en çok arttıran dövizi nasıl düşüşe geçirecek? Türk lirası nasıl değer kazanacak? Mesela bir sürpriz yaparak çok önemli, çok liyakatli kimi ekonominin başına getirecek?" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçime bir gün kala Arnavutköy Hadımköy'de vatandaşlarla buluştu. Ayasofya Caddesi üzerinde gerçekleştirilen buluşmada İmamoğlu'na, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik etti.

SORULARINI ART ARDA SIRALADI

Vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Yarın, çok önemli ve tarihi bir seçime gidiyoruz. Ama bu kadar tarihi bir seçime giderken, hala anlayamadığımız bir şeyler var. Mesela; Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomiyi nasıl düzeltecekmiş? Anlayabildiniz mi? Yani bu süreçte ekonomiyi nasıl düzelteceğini sizlerle konuştu mu? Peki, pazartesi sabahından itibaren bu memleketin belki de maliyetlerini en çok arttıran dövizi nasıl düşüşe geçirecek? Türk lirası nasıl değer kazanacak? Fiyatların nasıl normalleşeceğini, nasıl düşeceğini anlayabildiniz mi? Peki ne yapacak da işsizlik düşecek? Ne yapacak da bu memlekette insanların gelirleri artacak? Ne yapacak da bu ülkenin her yerindeki bu fahiş kira rakamları düşecek? Anlayabildiniz mi? Ne yapacak da bu memleketteki en derin sorunlardan birisi olan sığınmacı sorunu, pazartesinden itibaren çözüme kavuşacak? Anlayabildiniz mi? Bir şey daha sorayım. Mesela bir sürpriz yaparak çok önemli, çok liyakatli kimi ekonominin başına getirecek? Acaba ekonominin başına getireceği başka bir akrabası kaldı mı? Ya da çok yakın bir arkadaşı kaldı mı?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a art arda sorular

"MÜLTECİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNÜ KONUŞTU MU?"

İmamoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Aylardır konuşuyoruz. Vicdanı olan herkesin beni iyi dinlemesini istiyorum. Allah aşkına, mülteci sorununun çözümünü mü konuştu ya da belki de üç aydır ülkemizdeki sığınmacıları mı övdü? Pazartesi sabahından itibaren bu ülkede, Türkiye'de, sığınmacıların, kaçak göçmenlerin, Suriyelilerin yol açtığı sorunlardan, bu ülkenin onun iktidarında kurtulacağına inanıyor musunuz? Veya burada pırlanta gibi çocuklarımız, gençlerimiz var. Örneğin; eğitimden bu ülkenin yüzde 86'sı mutsuz. İstanbul'da biz araştırma yaptık. Ama çocuğu ilkokula gitsin ama çocuğu orta okula gitsin ama çocuğu liseye gitsin ama üniversiteye gitsin.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN SORUNLARI BİTECEK"

Bu ülkede, 'Ben eğitim düzeninden, eğitim sisteminden mutlu değilim' diyenlerin oranı yüzde 86. Peki, pazartesinden itibaren eğitim düzenini bunların düzelteceğine, nasıl bir sistem getireceğine bir kanaatiniz oluştu mu? Öğretmenlere, çocuklara, ailelerine, ülkenin geleceğine büyük zarar verdiler. Ne yapacaklar da mesela üniversitelerdeki öğrencilerimizin sorunları bitecek. Ne yapacaklar da üniversitelerin, öğrencilerin, yurt ve barınma ihtiyaçlarını çözecekler? Ne yapacaklar da sınav kitapçığı bile alamayan, liseye giden gençlerimizin o sorunlarını çözecekler? Pazartesinden itibaren, eğitimle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın ne düşündüğü hakkında bir bilginiz var mı?

YORUMLAR (7)
  • Sadık Direk: Evet gayet mantıklı ve can yakıcı sorunlar Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: İmam her taşın altından çıkıyorsun maalesef, boş işlerle uğraşmaktan dibe vurdun,sen bari good by Kemal gibi koltuğu koru. Cevap Yaz 25 23 Yayından Kaldır
  • Sami Göksu: Sayın imam oğlu sanırım vaaz verirken mesela mesela konuşuyor bizi hep kandırıyor mesela 29 mayıs sabahı siz gidecekmisiniz mesela sizin başkanınız gidecekmi şimdi halk soruyor 21 yıldır bu gitmedi kılıçtaroğlu gidecekmi chp bir değişiklik olurmu yani soruyorum yani topunuz istifa edecekmisiniz burak ekrem başkan sen İstanbula 1 sene daha kötülük yap ekonomi düzelir Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a art arda sorular! Çoğu ekonomi temelli İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a art arda sorular! Çoğu ekonomi temelli

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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a art arda sorular! Çoğu ekonomi temelli - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a art arda sorular! Çoğu ekonomi temelli - Son Dakika
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