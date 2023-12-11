 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. İsim vermeden dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a göndermede bulunan İmamoğlu, ''Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok. Bu anlamsız yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. Artık vazgeçin bu uygulamadan'' dedi.

İmamoğlu\'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak\'ı hedef aldı
11.12.2023 - 09:19,  Güncelleme: 09:24
Abone Ol

Son dönemde büyük tartışma yaratan ve özellikle öğrenci velilerinin tepkisine neden olan yaz saati uygulamasıyla ilgili bir çıkış da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İMAMOĞLU'NDAN YAZ SAATİ UYGULAMASINA TEPKİ

İsim vermeden dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a göndermede bulunan İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok. Bu anlamsız yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. Artık vazgeçin bu uygulamadan" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. 'İleri saat' uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.

YORUMLAR (3)
  • Abdullah Karagöl: Çocuğum sabahın kör karanlığında okula gidiyor ben servis şoförlüğü yapıyorum yollarda küçücük çocukları görüyorum karanlıkta okula gidiyorlar tasarruf falan yok kaldırılsın bu uygulama Yanıtla 0 0
  • Mustafa Dogan: Hersey bitti ,bir bu kaldi dimi Yanıtla 0 0
  • Serkan Basar: Ayenen yaaa zifiri karanlıkta işe gidiyoruz Yanıtla 6 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Berat Albayrak, TRT Tabii, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı - Son Dakika


09:27
'Parayla sınanıyorum' diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı "Parayla sınanıyorum" diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı
09:19
İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı
08:58
Motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
08:51
Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı
08:24
81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı
08:23
Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu
08:01
Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti
07:23
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor

Son Dakika
09:27 "Parayla sınanıyorum" diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı
09:19 İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı
08:58 Motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
08:51 Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı
08:24 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı
08:23 Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu
08:01 Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti
07:23 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
07:14 Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini feci şekilde darbederek öldürdü
05:22 Kaldırımda babasının elinden kurtulan 8 yaşındaki kıza motosiklet çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2023 09:48:37. #1.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement