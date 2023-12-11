İmamoğlu\'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak\'ı hedef aldı

Son dönemde büyük tartışma yaratan ve özellikle öğrenci velilerinin tepkisine neden olan yaz saati uygulamasıyla ilgili bir çıkış da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İMAMOĞLU'NDAN YAZ SAATİ UYGULAMASINA TEPKİ

İsim vermeden dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a göndermede bulunan İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok. Bu anlamsız yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. Artık vazgeçin bu uygulamadan" ifadelerini kullandı.