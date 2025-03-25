İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

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Silivri Cezaevi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, "Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Bu bayramın Tayyip Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak" ifadelerini kullandı.

25.03.2025 12:31  Güncelleme: 12:40
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Ben içeride dimdik, başları dik alınları açık, korkmayan 3 tane aslan ile görüştüm. Aslanlar gibiler. Bir korku varsa Erdoğan'ın yüzünde görüyoruz" dedi.

"BU BAYRAM ANKARA'DA BAYRAMLAŞMIYORUZ"

Bu bayram Ankara'da iktidar ile bayramlaşmayacaklarını ifade eden Özel, "AKP'ye oy vermiş seçmen senin de utandığını biliyorum. Utanma. Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Muhalefetle bayramlaştık, iktidarla ne bayramlaşacağız. Bu bayram milletimizle birlikte bayramlaşacağız. Bu bayramın Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak. Durmuyoruz, şaşırtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ONLAR BÜKEMEDİĞİ BİLEĞİ..."

Sözlerinin devamında "İçinde bulunduğum atmosferden Türkiye'yi yönetenler adına utanıyorum. Onlarda utanmak kalmamış" diyen Özel, şöyle devam etti: "Onlar bükemediği bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar. O kadar kolay sanıyorlar. Hesap etmedikleri Pazar günü dünyanın ilgisini Türkiye'ye çeken 15.5 milyon insan. Bunu ben yapmadım, bu benim yarattığım ilgi değil. Bu Erdoğan'ın yarattığı adaletsizliğe milletin tepkisi. 15 Temmuzda kendi yetiştirip büyüttükleri örgüt darbeye kalkmıştı, sahip çıktı vatandaş. Sokağa dökülenler Erdoğan'ın kara kaşına kara gözüne değil. Sahip çıkılan halkın iradesinden başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.

İmamoğlu\'nu Silivri\'de ziyaret eden CHP lideri Özel\'den sürpriz bayram kararı

Silivri Cezaevi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Mustafa SAK:
    Tutmadığınız orucun bayramını kutlamak size mi kaldı? Size ne bayramdan? 40 rekat teravih namazı kılanlar günde 50 yerde iftar açanlar bayramdan bayramlaşmadan bahsediyor. Hadi oradan sahtekarlar... 773 326 Yanıtla
  • mensure şimşek:
    başkanlarımız her zaman yanınızdayız o sandık gelecek iktidar gidecek DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ 246 645 Yanıtla
  • Erik Tv:
    hırsızlığı yapan sizsiniz utanması gereken de 586 165 Yanıtla
  • Ercan Mengü:
    Özgür ÖZEL,kusura bakma Kılıçdaroğlu'ndan aşağıda kalıyorsun.Kemal KILIÇDAROĞLU'nda bir siyasi duruş vardı. 465 129 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    Alavare Dalavere işinn gücün boş konuşmak zırvalamak. cehapede Deniz Baykal adam gibi adamdı hep birlikte yediniz. Sürünmeye devam edin. Reis işini biliyor. Çok şükür devketimizin yanındayız. 455 122 Yanıtla
  • Vahap Sağlam:
    Oy verdigim kisiden utanmam seref duyarim olumune akp 379 139 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    yemin ederim ekepe ekibi işi gücü bırakıp bunu araştırıyordur korkudan :) 101 321 Yanıtla
  • Szka788304:
    elinizdeki tlf ile lütfen kafanızdaki soru işaretlerini araştırma yapsın bunlardan duyduğunuz her şeyi araştırın gerçeğin öyle olmadığını göreceksiniz devlete gram faydası olmadı bunların olamazda vizyon yok liderlik yok sen iki belediye başkanlarına sahip çıkamadın hatta birlikte parise gittin yediğiniz içtiğiniz aldığınız haram olsun 246 53 Yanıtla
  • Musti5201:
    Kendileri ni avutmayıda öğrendiler Tayyip Bir On yıl daha yaşarsa CHP den n Büyük flozof çıkarır 192 43 Yanıtla
  • Bayram Güzel:
    hadi len hasbam hatırım kalır 173 57 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı - Son Dakika
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