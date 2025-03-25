İmamoğlu\'nu Silivri\'de ziyaret eden CHP lideri Özel\'den sürpriz bayram kararı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Ben içeride dimdik, başları dik alınları açık, korkmayan 3 tane aslan ile görüştüm. Aslanlar gibiler. Bir korku varsa Erdoğan'ın yüzünde görüyoruz" dedi.

"BU BAYRAM ANKARA'DA BAYRAMLAŞMIYORUZ"

Bu bayram Ankara'da iktidar ile bayramlaşmayacaklarını ifade eden Özel, "AKP'ye oy vermiş seçmen senin de utandığını biliyorum. Utanma. Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Muhalefetle bayramlaştık, iktidarla ne bayramlaşacağız. Bu bayram milletimizle birlikte bayramlaşacağız. Bu bayramın Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak. Durmuyoruz, şaşırtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ONLAR BÜKEMEDİĞİ BİLEĞİ..."

Sözlerinin devamında "İçinde bulunduğum atmosferden Türkiye'yi yönetenler adına utanıyorum. Onlarda utanmak kalmamış" diyen Özel, şöyle devam etti: "Onlar bükemediği bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar. O kadar kolay sanıyorlar. Hesap etmedikleri Pazar günü dünyanın ilgisini Türkiye'ye çeken 15.5 milyon insan. Bunu ben yapmadım, bu benim yarattığım ilgi değil. Bu Erdoğan'ın yarattığı adaletsizliğe milletin tepkisi. 15 Temmuzda kendi yetiştirip büyüttükleri örgüt darbeye kalkmıştı, sahip çıktı vatandaş. Sokağa dökülenler Erdoğan'ın kara kaşına kara gözüne değil. Sahip çıkılan halkın iradesinden başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.