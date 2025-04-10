İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik

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Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, çıkışta "Aramızda bir anlaşmazlık oldu. Kardeşlik hukuku içerisinde hallettik. Ekrem başkan, Yozgat'taki traktörlere kesilen cezaları kendisinin üstlendiğini ilan edecekken benim üstlendiğimi öğrenmiş. Dedi ki 'Benden erken davrandın, bu iş olmaz. Bunu da kardeş payı yapalım' dedi." ifadelerini kullandı.

10.04.2025 12:57  Güncelleme: 13:18
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne geldi.Özel, ziyaretin ardından açıklama yaptı.

Özel açıklamasında "Bugün Ekrem Başkanımızı ve arkadaşlarımızı heyetimiz ziyaret etti. Ben de görüşme imkanı buldum. Tüm arkadaşlarımızın kendileriyle dayanışma gösteren milyonlara selamlarını iletiyorlar. Gerçekleri anlattıkları savunmalarının televizyonlardan yayınlanmasını istiyorlar. Bir tane belge yok, gizli tanıkların iftiraları var. MASAK raporundaki şüpheli gözüken her işlemin açıklamasına ikna olmuş, buna bir şey söyleyemeyen bir iddia makamı var. Yargılamanın milletin önünde olmasını istiyorlar.

"ARAMIZDA UYUŞMAZLIK ÇIKTI"

İmamoğlu ile aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Bunu son dakika olarak verebilirsiniz. Yozgat'taki çiftçilerin cezalarını benim ödeyeceğimi öğrenmiş. Kardeş payı içerisinde hallettik. Yarısını ben yarısını İmamoğlu üstlenecek.

Gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlarına girmelerini istiyoruz. Asla eline bir taş almamış, gösterilere katılmış kişileri evlerden topluyorlar, sonra da onlar 'eli baltalı.' Öğrencilerin elinde bırak baltayı, çubuk bile yoktu." dedi.

İmamoğlu\'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik
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Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Yozgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • yusufkaan5:
    İBB bok götürüyor, araçlar yolda kalıyor, yollar 1930'lardan kalma olmuş beyefendi yozgattaki traktör borçlarını ödemek için sırada:))) ALLAH'ım aklımı koru. 77 29 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    yaaa ne kadar sevimliler memlekete hizmet etmek için birbirleriye didişiyorlar… 81 14 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işi gücü yokta rüşvetcilere, ihale vurguncularına suç atmak için yalancı şahit bulacak öyle mi ,siz beyninizi peynir ekmekle yemişsiniz ,alkol beyninizi eritmiş olmalı. 49 11 Yanıtla
  • Sernazze:
    :)))) AHAHAAAA 41 11 Yanıtla
  • 78908900:
    "Çiftçiye bedava traktör sözü vermişti ,..traktör vermedi ama cezasını ödemiş oldu ...Sıra emekliye her ay 10 bin tl pazar parasında ..Komedi mi fıkra mı anlamadım :))) 43 6 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    adam adam ???? 11 29 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    çalınan paradan komisyon istedin O da komisyon yüksek dedi Sonra orta yolda buluştunuz bu mudur 28 7 Yanıtla
  • Ceylan.568:
    lânet olsun böyle siyaset anlayışına İstanbul'u BK götürüyor adam traktör cezası ödüyor yuuuh 20 7 Yanıtla
  • Yenal Kucuk:
    eko nun piarıda olsun hadii hadii sine demiş:) 21 4 Yanıtla
  • Efem0909:
    Zaten Yozgattaki traktörlerin cezalarını ödediğiniz zaman Çiftçiler kalkınır refaha ulaşır 993 lirayı çiftçiler nasıl ödesin Gerçi devletten aldıkları desteklemeler var ama Siz yinede cezaları ödeyerek Ülkeye çağ atlatmış olursunuz 19 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik - Son Dakika
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