İmamoğlu'nun Diploması Hakkında Tartışma

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Diploma hakkında karar verebilecek tek bir merci vardır, o da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kuruludur. Yasalar böyledir. Savcılığın, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), rektörlüğün bu konuda karar verme yetkisi yoktur." dedi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan yürütülen soruşturmayı hatırlattı.

YÖK tarafından hazırlanan araştırma raporlarında herhangi bir sahtecilik tespitinin yapılmadığını iddia eden Ocaklı, buna rağmen savcılık tarafından soruşturma başlatılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Başlatılan soruşturmayı "kötü niyetli" olarak nitelendiren Ocaklı, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağını, bunun İmamoğlu'nun hakkı olduğunu söyledi. Ocaklı, "Diploma hakkında karar verebilecek tek bir merci vardır, o da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kuruludur. Yasalar böyledir. Savcılığın, YÖK'ün rektörlüğün bu konuda karar verme yetkisi yoktur. Fakülte yönetim kurulu 7 kişiden oluşur, 7 üyeyle birlikte bu kararı alabilir." ifadelerini kullandı.