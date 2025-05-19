İmamoğlu'nun Diploması İçin Suç Duyurusu Yapıldı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun Diploması İçin Suç Duyurusu Yapıldı

İmamoğlu\'nun Diploması İçin Suç Duyurusu Yapıldı

Ozan Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali için savcılığa suç duyurusunda bulundu. YÖK denkliği olmayan bir üniversiteden diploma aldığını iddia eden Özcan, süreçte tehdit mesajları aldığını da belirtti.

19.05.2025 12:01  Güncelleme: 12:07
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi için suç duyurusunda bulunan Ozan Özcan, İHA'ya konuştu.

Ankara'da yaşayan Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ozan Özcan, bir gazetede İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin haberi okumasının ardından durumu araştırmaya başladı. Araştırmaları esnasında YÖK denkliğinin Girne Amerikan Üniversitesi'ne 1993 yılında verildiğini fark eden Özcan, İmamoğlu'nun bu tarihten önce geçiş yaptığını fark etti. Bunun üzerine Özcan, Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesinden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş sürecinde 'evrakta sahtecilik' şüphesiyle 20 Şubat 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından silahlı tehdit mesajları aldığını söyleyen Özcan, İstanbul Üniversitesi tarafından alınan diploma iptal kararı için mutlu olduğunu kaydetti.

"Gazetede gördüğüm haber sonrası araştırmaya başladım"

Özcan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimler öncesi bir gazetede gördüğü haber sonrası İmamoğlu hakkında araştırma yapmaya başladığını dile getirerek, "Sonrasında araştırmaya başladım, Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi yazıyordu, zaten Kıbrıs olunca şüphelendim. Daha sonra YÖK denkliğinin olmadığını fark ettim. İmamoğlu Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi'nden 1990 yılında geçiş yapıyor ancak bu üniversitenin YÖK denkliği 1993 yılında veriliyor. Ben bunu gördüm, usulsüzlük olduğu çok belliydi. Sonrasında suç duyurusunda bulundum. Kendisi de Girne Amerikan Üniversitesi'nde okumasına rağmen Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak geçiş yapmış. Suç duyurusundan sonra soruşturma açıldı, kamu davasına döndü ve verdiğim hukuki mücadeleyi kazandım" dedi.

"Sokağa çıkan üniversiteli arkadaşların da hakkını korudum ama karşılığında tehditler yaşandı"

Soruşturmanın başlamasının ardından sürekli tehdit mesajları aldığını ifade eden Özcan, "Daha sonra da tehditlerin dozu arttı, annemi ve ağabeyimi uzun namlulu silahla tehdit ettiler. Bana gelen birçok tehdit vardı. Sesimi duyurdum, devlet de yardımcı oldu. Tehditlerden sonra vazgeçmeyi düşünmedim ama umudum kırıldı. Ben bir hukuk mücadelesi veriyordum ve bu mücadeleyi üniversite mezunu olarak veriyorum. Diğer üniversite mezunu arkadaşlar sokaklara çıktılar. Ben aslında onların hakkını da korudum ama karşılığında tehditler yaşandı ama asla pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi üyeliğinden istifa ederek aktif siyasetten uzaklaştığını kaydeden Özcan, İstanbul Üniversitesi tarafından alınan diploma iptali kararından mutlu olduğunu sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun Diploması İçin Suç Duyurusu Yapıldı - Son Dakika

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