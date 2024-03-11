Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından servis edildiği öne sürülen görüntülerdeki paraların genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği konuşuluyor.
İmamoğlu, genel başkanlık seçiminde Özgür Özel'e destek vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısına almıştı. CHP kurultayı sırasında, delegelerin İBB'den çıkarılan paralarla ikna edildiği iddia edilmişti.
İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre; görüntülerdeki o paralar delegelere ödendi.
Öte yandan bahsi geçen görüntüleri Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin servis ettiği öne sürüldü.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı - Son Dakika
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