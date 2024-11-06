İmamoğlu ve Erbakan Kayyum Atamaları Üzerine Görüştü

Politika

İstanbul Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyelere yönelik kayyum atamalarıyla ilgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti liderleriyle dün Ankara'da yaptığı "kayyım gündemli" görüşmelerinin bir benzerini Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile gerçekleştirdi. Fatih'teki YRP Gençlik Kolları İl Başkanlığı binasında bir araya gelen İmamoğlu ve Erbakan, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erbakan'a, Ankara'da görüşmek davetiye gönderdiklerini belirten İmamoğlu, "Kendileri İstanbul'da olunca, 'Burada görüşebiliriz' şeklindeki kabulleriyle buradayız" dedi. İmamoğlu, ikili görüşmede Erbakan'ı Esenyurt'ta ve diğer şehirlerde yaşanan kayyım süreciyle ilgili bilgilendirdiğini söyledi.

"Belediye başkan vekili, belediye meclisince seçilmeli"

Türkiye'de, son birkaç gün içerisinde özellikle bazı belediyelerde yaşanan gelişmeler ve kayyım atamaları konusunda bir istişare ve görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erbakan, "Kendilerinin de belirttiği gibi, dün Ankara'da siyasi parti genel başkanlarıyla görüştüler. Bugün de burada, biz kendileriyle görüştük. Biz de kendilerinin bu endişelerine katıldığımızı ve bu yapılan kayyum uygulamalarıyla ilgili, biz de YRP olarak bu uygulamaların uygun olmadığına, hukuki olmadığına, bir haksızlık içerdiğine inandığımızı kendilerine ifade ettik. Bizim YRP olarak söylediğimiz, bir defa bir belediye başkanı, tabii ki bir suç işlerse, bunun bir karşılığı olacaktır. 'Belediye başkanları hiçbir zaman suç işlemez' demek doğru bir yaklaşım değildir. Ancak, bir suç işlendiği zaman, onun bir yargı kararıyla, kesin bir hükümle sabit hale gelmesi ve bunun arkasından bu yargı kararı verilip de kesin hüküm ortaya çıktıktan sonra da bu belediye başkanı görevinden alındığı takdirde, orada yine seçilmiş olan, milletin iradesiyle, halkın iradesiyle seçilmiş olan belediye meclis üyelerinin yapacağı bir seçimle bir belediye başkan vekilinin, belediye meclis üyeleri tarafından seçilmesi. Millet iradesine saygı bakımından, hukuka uygunluk bakımından daha uygun olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görevde olan belediye başkanlarının görevden alınmasının düzenlenmesine yönelik meclise bir kanun teklifi verdiklerini belirten Erbakan, "İstanbul milletvekilimiz Doğan Bekin Bey de bir yasa teklifini Meclis'e sundu. Bundan sonra da bu doğrultuda yapılacak olan çalışmalara destek olacağımızı kendilerine ifade ettik. ve burada aslında, özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki atılan adımlar, burada DEM Parti'nin daha da güçlenmesine, daha da büyümesine yol açacak adımlar oluyor. Ayrıca malum örgütün de aslında arayıp bulamadığı bir, tabiri caizse malzemeyi de kendilerine vermiş oluyoruz. Onlara da diyorlar ki, 'Efendim işte görüyorsunuz siyasi yollar bize kapalı. Siyaset yapılmasına müsaade edilmiyor. Öyleyse biz silahlı mücadele yapalım. Gelin siz de dağa çıkın' demesine fırsat sağlamış oluyoruz. Bu bakımdan da son derece sakıncalı. O nedenle bu kanunun düzenlenmesi, gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra da bu hedef doğrultusunda atılacak olan adımlara da destek olacağımızı ifade ediyoruz" dedi. - İSTANBUL