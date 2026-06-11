#ImmoralArmy Etiketi Global Gündemde - Son Dakika
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#ImmoralArmy Etiketi Global Gündemde

#ImmoralArmy Etiketi Global Gündemde
11.06.2026 23:01
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İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerine tepki olarak #ImmoralArmy etiketi sosyal medyada yayıldı.

İSRAİL ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine yönelik tepkiler, sanal medyada küresel ölçekte başlatılan #ImmoralArmy (Ahlaksız Ordu) etiketiyle dünyada gündem oldu.

Gazetecililer, aktivistler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine yönelik başlatılan sanal medya çalışması kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Kullanıcıların İsrail ordusuna karşı tepki gösterdiği #ImmoralArmy etiketi, birçok ülkede gündem listelerinde yer aldı. Sanal medya kullanıcıları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuk ve insan hakları açısından değerlendirilmesi çağrısında bulunurken, etikete destek veren paylaşımlar gün boyunca artış gösterdi. Sanal medya platformlarında yaygın şekilde kullanılan #ImmoralArmy etiketi altında yapılan paylaşımlarda, uluslararası toplumun Gazze'deki gelişmelere karşı daha etkin tutum alması yönünde çağrılar öne çıktı.

Kampanya kapsamında paylaşılan videolarda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan sivil kayıplar, yıkılan yerleşim alanları ve insani kriz görüntülerine yer verildi.

Öte yandan İsrail'in, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor. Paylaşılan verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 988'e, yaralı sayısı ise 173 bin 205'e ulaştı. Ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ise 978 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 97 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika #ImmoralArmy Etiketi Global Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gökmen Alpaslan Enal Gökmen Alpaslan Enal:
    bu kadar ölü var bu kadar yaralı var ben bunu ne diye okuyorum daha ne olması gerek insanlar tepki gösteriyor evet ama içim parçalanıyor gerçekten çok zor bu haller beni çok etkiliyor böyle haberlerin arkası olmayacak mı bir gün bitti mi bu dert 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Özlük Mustafa Özlük:
    ya çok üzücü bu durumlar subhanallah ?? insanlar ne kadar acı çekebilir ya ?? umarım dünya vicdanı uyanır ve bir çözüm bulunur artık yeterli yaa ?? allah o masumları korusun ve bu zulümlere son versin inşallah ?? çok yoruldum ben bu haberleri takip etmekten çok ağır durumdayız ?? 0 0 Yanıtla
  • Şenay Uysal Şenay Uysal:
    valla bu işler böyle sosyal medyada seslenip bitti sayılmıyo artık bir şey değişmiyo yani hepimiz biliyoz ne oluyo orada ama dünya umursamıyo pek maalesef insanlar tweet atıyo hashtag yapıyo sonra da unutuyo yani iyi niyetli de olsa biraz boş gibi geliyo bana umarım bu sefer farklı olur ama şüpheli 0 0 Yanıtla
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