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İnce'den "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağıran vatandaşla polemik - Son Dakika

İnce'den "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağıran vatandaşla polemik

26.11.2021 16:06

Parti çalışmaları için Bursa'ya giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye bir vatandaş, "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağırdı. Vatandaşın bu çıkışına İnce'nin karşılığı ise "Sizin gelemediğiniz gibi dimi" şeklinde oldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Bursa Ulucami'de cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce'ye, bir vatandaş tarafından tepki gösterildi. Muharrem İnce'ye "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağıran vatandaşa, İnce de "Sizin gelemediğiniz gibi dimi" cevabını verdi. Vatandaş ise 'Biz her zaman varız' deyince görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

Muharrem İnce'ye Bursa'da vatandaştan tepki

"İNŞALLAH BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ"

Erken seçimle ilgili de soruları yanıtlayan İnce, "Biz kurultayımızı yaptık, seçime hazırız, hodri meydan diyoruz. Ama ben teknik olarak erken seçimin yapılmayacağını düşünüyorum. Seçim yasası geçmedi ve üzerinden bir yıl geçecek. Bizim üç tane milletvekilimiz var. Şimdilik üç milletvekilimiz var, seçimden sonra inşallah birinci parti olacağız. Eğer üç milletvekili ne yapar diyorsanız, buyurun hemen seçimi yapalım" dedi.

Muharrem İnce'ye Bursa'da vatandaştan tepki

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

İttifak iddialarını da değerlendiren İnce, "Ortada seçim yokken biz ittifak konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Partiler kapansın o zaman aynı binada yaşasınlar. Biz Memleket Partisi olarak tek başımıza iktidar olmak için çalışacağız. Ama seçime 3 ay kala bakarız, bu iktidarı göndermek, Türkiye'nin önünü açmak için ne gerekiyorsa onu yaparız" diye konuştu.

İnce'den İktidara gelemeyeceksiniz diye bağıran vatandaşla polemik

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Bursa, Cuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İnce'den "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağıran vatandaşla polemik - Son Dakika
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