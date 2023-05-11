İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddialarına Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi - Son Dakika
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İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddialarına Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi

11.05.2023 16:24

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddiası Ankara kulislerine bomba gibi düştü. Basında yer alan iddialara cevap veren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın" ifadelerini kullandı.

Türkiye tarihinin en kritik seçimleri olarak gösterilen 14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala siyaset sahnesinde hareketlilik yaşanıyor.

BOMBA İDDİA: İNCE'DEN SONRA OĞAN DA MI ÇEKİLİYOR?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği sosyal medyada bazı hesaplar tarafından dillendirilmeye başlandı.

ANTALYA PROGRAMINI İPTAL ETTİ İDDİASI

Oğan'ın yarınki Antalya programını iptal ettiği ve kurmaylarına yarın Ankara'da bir araya gelme çağrısı yaptığı öne sürüldü.

ÖZDAĞ'DAN İDDİALARA YANIT

Sinan Oğan'ın adaylıktan çekileceği iddialarına ise ATA İttifakı ortaklarından Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi.

"ZAFER YAKIN, MEŞALELERİ YAKIN"

Özdağ, "Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın" ifadelerini kullandı.

İnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldi

OĞAN: PROVOKASYON DUYUMLARI ÜZERİNE BİR OLAY YAŞAMAK İSTEMEDİK

Öte yandan Sinan Oğan da miting iptallerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul'dayım. Haber Türk Tv'de. Yarın Ankara'da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara'da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" ifadesini kullandı.

İnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldi
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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddialarına Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddialarına Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi - Son Dakika
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