İngiltere Başbakanı Ukrayna'nın Yanında Olacağını Belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İngiltere Başbakanı Ukrayna'nın Yanında Olacağını Belirtti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Oxfordshire kentinde düzenlenen 4. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yanında olacaklarını belirtti. Starmer, zirvede Ukrayna'nın enerji ihtiyaçlarını desteklemeyi de içeren birçok taahhüdün görüşüldüğünü ifade etti. Ayrıca, İngiltere'nin yasadışı göçü engellemek için 84 milyon sterlinlik bir fon açıklayacağını duyurdu.

18.07.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Oxfordshire kentinde düzenlenen 4. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin çok başarılı ve çok verimli geçtiğini belirterek, "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Oxfordshire kentinde düzenlenen 4. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Zirvenin çok başarılı ve verimli geçtiğini belirten Starmer, Ukrayna'nın enerji ihtiyaçlarını desteklemeyi de içeren birçok taahhüdün görüşüldüğünü söyledi. "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız" ifadelerini kullanan Starmer, Moldova'yı Rus müdahalesinden korumak da dahil olmak üzere birçok konunun Avrupalı liderler tarafından zirvede görüşüldüğünü belirtti.

İngiltere'den yasadışı göçü engellemek için 84 milyon sterlin

İngiltere'de göç ve güvenlik konularına da değinen Starmer, "Bu konularda ilerleme kaydedilmesi ancak Avrupalı dostlarımıza elimizi uzatmamızla mümkün olabilir. Yaklaşımımızı yeniden belirlediğimiz savunma ve güvenlik ile yasadışı göç konularındaki iş birliğimizi derinleştireceğiz ve bugünün ana konusu da bu oldu" dedi.

Yasadışı göçü durdurmak amacıyla 84 milyon sterlinlik bir fon açıklayan Starmer, bu paranın Afrika ve Orta Doğu'daki projeleri finanse edeceğini, iş fırsatları ve eğitime erişim konusunda yardımcı olmayı amaçladığını aktardı.

İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne katılma ihtimali üzerine de yorum yapan Starmer, " Birleşik Krallık'ın daha iyi bir anlaşma istediğini kabul ediyorum ve daha yakın bir ilişki kurulabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İngiltere ile Fransa eşsiz ve çok güçlü bir ilişkiye sahip"

İngiltere Başbakanı Starmer'ın ardından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin AB ile ilişkileri yeniden başlatma girişimlerini memnuniyetle karşılarken, yeni bir anlaşmanın seçilemeyeceği uyarısında bulundu. İngiltere ile Fransa'nın eşsiz ve çok güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu belirten Macron, kararlaştırılan ve imzalanan şeylere saygı gösterilmesi gerektiğini de vurguladı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Sterlin, Ukrayna, Avrupa Birliği, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Başbakanı Ukrayna'nın Yanında Olacağını Belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:05 İzmir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
21:39 TBMM’de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici’yi fena kızdırdı TBMM'de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici'yi fena kızdırdı
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
20:22 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu
20:00 Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:54 Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar “Pes“ dedirtti Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar "Pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 23:48:35. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Ukrayna'nın Yanında Olacağını Belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement