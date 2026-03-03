İngiltere, Kıbrıs Adası çevresine hava savunma destroyeri gönderiyor - Son Dakika
İngiltere, Kıbrıs Adası çevresine hava savunma destroyeri gönderiyor

03.03.2026 21:20
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz askeri üssü Akrotiri'ye yönelik İHA saldırısının ardından bölgeye "HMS Dragon" adlı hava savunma destroyerinin konuşlandırılacağını açıkladı. Starmer, "Her zaman İngiltere'nin ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol yakınlarında bulunan İngiliz askeri üssü Akrotiri'ye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından bölge güvenliğine ilişkin açıklamada bulundu.

BÖLGEYE HAVA SAVUNMA DESTROYERİ GÖNDERİLECEK

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü belirten Starmer, İngiltere'ye ait "HMS Dragon" adlı "Type 45" sınıfı hava savunma destroyerinin bölgeye konuşlandırılacağını kaydetti. Kıbrıs Adası'ndaki İngiliz askeri personelinin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Starmer, "Savunma operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Rum lideri bölgeye İHA savar kapasitesine sahip helikopterler ile HMS Dragon savaş gemisini konuşlandıracağımız konusunda bilgilendirdim. Her zaman İngiltere'nin ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HMS Dragon

AKROTİRİ'DEKİ İHA SALDIRISI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, pazar gününü pazartesi gününe bağlayan gece üs bölgesine düşen İHA'nın sınırlı hasara yol açtığını belirterek, yetkililerin derhal güvenlik protokollerini devreye aldığını açıklamıştı. Letimbiotis, olayın ardından Rum makamlarının İngiltere hükümeti ve İngiliz üsleri yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde olduğunu söylemişti.

Akrotiri'deki İngiliz üs yetkilileri de bölge sakinlerine "ikinci bir duyuruya kadar güvenli bir yerde kalmaları" yönünde çağrıda bulunmuştu. Yapılan açıklamada, üs personelini korumak amacıyla güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İngiltere, Güvenlik, Politika, Kıbrıs, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    tiraptanmi korktun da gönderiyon 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
