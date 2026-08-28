İngiltere'den İsrail'e Tepki - Son Dakika
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İngiltere'den İsrail'e Tepki

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İngiltere, Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkarılmasının Gazze'deki durumu kötüleştireceğini belirtti.

İngiltere hükümet sözcüsü, İngiltere'nin İsrail ve Hamas ateşkesini izlemekle görevli Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkarılmasının Gazze Şeridi'ndeki durumu iyileştirme çabalarını baltalayacağını söyledi.

Financial Times gazetesi, İsrail hükümetinin son haftalarda, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesi izlemekle görevli çok uluslu merkez olan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İngiltere'yi çıkarma konusunu görüştüğünü yazmıştı. Gazetenin haberinin ardından İngiltere'den açıklama geldi. İngiltere hükümet sözcüsü, ABD liderliğindeki savaş sonrası Gazze koordinasyon merkezinde İngiliz temsilcilerin çıkarılmasının Gazze Şeridi'ndeki durumu iyileştirme çabalarını baltalayacağını ifade etti. Sözcü, "Birleşik Krallık, Gazze'deki 20 Maddelik Planın uygulanmasına ve sahadaki durumu iyileştirmede üzerine düşeni yapmaya kararlıdır. ABD ve Barış Kurulu'nun talebi üzerine ve Gazze'nin geleceğine olan bağlılığımızdan dolayı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ile ABD, İsrail, uluslararası ortaklar ve BM kurumlarıyla birlikte BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararını desteklemek üzere çalışmaya devam ediyoruz. Birleşik Krallık veya diğer ortakların merkezden çıkarılması, bu ortak çabaları baltalayacaktır" dedi.

İngiltere-İsrail gerilimi

Söz konusu iddia, İsrail ile İngiltere arasında Filistin'in önemli nüfus merkezleri arasındaki toprak bütünlüğünü engelleyecek olan İsrail'in yasa dışı E1 yerleşim planının genişletilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık sırasında gelmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband geçtiğimiz hafta yaptığı yazılı açıklamada, yasa dışı yerleşim planını "kabul edilemez ve yıkıcı" olarak nitelendirmiş ve buna karşılık yasa dışı yerleşim genişlemesine katılanlara karşı yaptırımlar da dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi önlem hazırlamak için çalıştıklarını ifade etmişti. Ayrıca dün İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın E1 planına karşılık olarak İsrail'in Batı Şeria yerleşimlerinden gelen mallara yönelik tam bir ticaret yasağı ilan etmeye hazırlandığını aktarmıştı.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, salı günü yaptığı açıklamada Hollanda'nın bazı "İsrail karşıtı" eylemleri nedeniyle Hollandalı temsilcilerin merkezden çıkarılacağını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

İngiltere, Politika, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere'den İsrail'e Tepki - Son Dakika

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