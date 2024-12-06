İnönü Belediye Başkanı Hamamcı\'nın Ankara Ziyaretleri

Politika

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Hamamcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret ederek belediye tarafından yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yılmaz'a gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Hamamcı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ziyaret ederek ilçede devam eden çalışmalar ve devam eden projeler ile ilgili istişarelerde bulundu.

Görüşmeler esnasında Başkan Hamamcı, ilçeye vermiş oldukları destekler ve misafirperverliklerinden dolayı Yılmaz ve Balta'ya teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR