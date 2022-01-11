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İntiharıyla Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara için İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama - Son Dakika

İntiharıyla Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara için İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

11.01.2022 19:41
İntiharıyla Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara için İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

İntiharı ile tüm Türkiye'yi hüzne boğan ve ölümünden önce çektiği videoda kaldığı yurttaki baskılardan söz eden Enes Kara için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da açıklamalarda bulundu. Yavaş, paylaşımında "Çok üzgünüm Enes" ifadelerini kullanırken, İmamoğlu ise "Gençlerimize daha çok destek olacağız, hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek" dedi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son vermesi, Türkiye'nin gündemine oturdu. 20 yaşındaki öğrenci, olaydan önce çektiği videoda kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söylemişti.

"GELECEĞİMİZ KARANLIKTA KAYBOLMASIN"

Konu ile alakalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklama yaptı.

Yavaş, paylaşımında "Bu yıl binlerce gencimizi misafir ettik, seneye on binlercesine kucak açacağız ki geleceğimiz karanlıkta hapsolmasın. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz tüm kurumlar denetlenmeli, kamu yurt kaynaklarımız artırılmalı ki bir daha Enes'lerimizi kaybetmeyelim. Çok üzgünüm Enes..." ifadelerine yer verdi.

İntiharıyla Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara için İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

"DAHA ÇOK DESTEK OLACAĞIZ"

İmamoğlu ise "Çocuklarımızı yıllarca bazı vakıf, dernek, cemaat yurtlarına teslim ettiler. İBB tarihinde ilk kez üniversite yurtlarını bu yüzden hizmete açtık. Enes Kara'nın acı kaybına çok üzüldüm. Gençlerimize daha çok destek olacağız, hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek." açıklamasını yaptı.

İntiharıyla Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara için İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
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Son Dakika Politika İntiharıyla Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara için İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İntiharıyla Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara için İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama - Son Dakika
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