Irak Başbakanı Ali Zeydi, 2003\'ten beri Bahreyn\'e giden ilk Iraklı lider oldu.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, 2003 yılından bu yana Bahreyn'i ziyaret eden ilk Iraklı lider olarak Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya geldi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki üst düzey hükümet heyetiyle Bahreyn'in başkenti Manama'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Zeydi, ziyareti çerçevesinde Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve ticaret alanlarında iş birliğinin artırılması ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, ziyaretin iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin yeniden canlandırılması açısından önem taşıdığını belirtti.

İki ülke arasında iş birliği mesajı

Ekonomik, yatırım, ticaret, siyasi ve sosyal alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini dile getiren Irak Başbakanı, iki ülkenin ortak güvenlik çıkarlarına sahip olduğunu vurgulayarak, bölgesel ve uluslararası meselelerde ortak tutum sergilenmesi gerektiğini kaydetti. Bölgesel istikrarın sağlanması için diyalog dilinin ön plana çıkarılmasının önemine dikkat çeken Zeydi, barışın tesis edilmesi ve bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Bahreyn Kralı Al Halife ise Irak Başbakanı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni iş birliği imkanlarının önünü açacağını belirtti

Zeydi, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin farklı alanlarda genişletilmesi amacıyla Bahreyn Kralı'nı Irak'a davet etti.

Zeydi, Veliaht Prens Al Halife ile de görüştü

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamad Al Halife ile gerçekleştirdiği görüşmede de hükümetinin Bahreyn ile ilişkileri güçlendirme ve iş birliği alanlarını genişletme konusundaki kararlılığını vurguladı. Görüşmede bölgesel istikrar ve barışın güçlendirilmesinin refah ve ekonomik bütünleşme açısından önemine dikkat çekildi.

Saddam döneminden sonra ilk ziyaret

Irak ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler, 2003 yılında Irak'ın (Cumhurbaşkanı) Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinin ardından yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Saddam rejiminin 2003'te ABD tarafından devrilmesi ardından yapılan ilk ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler, siyasi temasların yanı sıra ekonomik, ticari ve güvenlik alanlarındaki iş birliği başlıkları çerçevesinde sürdürüldü.