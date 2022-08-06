Irak, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Irak, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı kınadı

06.08.2022 19:15
Irak, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınadı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınadı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in dün Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği 15 kişinin ölümüne ve 125'ten fazla sivilin yaralanmasına yol açan saldırıları kınadı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde farklı yerleri hedef alan ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu onlarca Filistin vatandaşının ölümü ve yaralanmasına yol açan Siyonist saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi. Sahhaf açıklamasında "Siyonist rejimin uyguladığı şiddet gerilimin tırmanmasına yol açarak çözüm yolunu kapatacak" ifadelerini kullanıldı.

Ölü sayısı artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadın da dahil olmak üzere 15'e yükseldiği bildirilirken, 125 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusu, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün saldırı tehditleri nedeniyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlattığını duyurmuştu. İlk saldırılarda, 2019 yılında göreve gelen üst düzey komutan Tayseer Jabari'nin öldürüldüğü aktarılmıştı. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika

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