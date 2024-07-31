Irak'ın Kerkük kentinde 7 aydır vali seçilemiyor

Politika

Irak'ın Kerkük kentinde devam eden siyasi anlaşmazlık nedeniyle 7 aydan bu yana vali seçilemiyor.

Irak'ın Kerkük kentinde 7 aydan bu yana siyasi anlaşmazlık nedeniyle vali ve meclis başkanı seçilemiyor. Türkmenler, valinin Türkmenler, Araplar ve Kürtler arasında dönüşümlü olarak seçilmesini önerirken, sadece Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) bu fikri reddetti.

Türkmen İl Meclisi Üyesi Ahmet Ramzi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin kentteki siyasi gruplarla bir araya geldiğini belirterek, toplantıların ardından taraflara 30 gün süre verildiğini ancak hala anlaşmaya varılmadığını aktardı.

Siyasi grupların görüşmelere devam ettiğini ifade eden Ramzi, es-Sudani tarafından verilen sürenin 10 gün sonra dolacağını aktararak, es-Sudani'nin tarafların anlaşması halinde dönüşümlü valilik fikrini desteklediğini belirtti.

Kerküklü Mueyyet Kassap ise valilik görevinde Türkmenlerin de hakkı olduğunu ifade ederek, Arapların ve Kürtlerin 2003'ten bu yana valilik görevini yürüttüklerini aktardı.

Kerkük'te önde gelen Arap yetkililerden Azzam El-Hamdani, Arapların il meclisinde çoğunlukta olduğunu, valilik görevinin hakları olduğunu ifade ederek, dönüşümlü valilik fikrinin yönetimde zorluklara neden olacağını savundu.

Siyasi analist Ali Malalla, kentteki genel görüşün ortak bir idare olduğunu aktararak, Kerkük'ü hiçbir siyasi tarafın tek başına yönetmemesi gerektiğini vurguladı.

Kerkük'te 18 yıldan sonra yerel seçimler geçtiğimiz sene 18 Aralık'ta yapılmıştı. Seçim sonuçlarına göre, Kerkük İl Meclisi'nde Kürtler 7, Araplar 6, Türkmenler 2 ve Hristiyanlar ise 1 sandalye kazanmıştı. - KERKÜK