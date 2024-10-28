Irak, İsrail'i BM'ye Şikayet Etti - Son Dakika
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Politika

Irak, İsrail'i BM'ye Şikayet Etti

Irak, İsrail'in İran'a saldırısında hava sahasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle BM'ye başvurdu.

28.10.2024 12:15
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Irak, İsrail'in İran'a yönelik saldırısında hava sahasını kullandığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayette bulundu.

İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırısı nedeniyle bölgede tansiyon yükseldi. Irak, İsrail'in saldırılar sırasında hava sahasını izinsiz kullanması nedeniyle BM'ye şikayette bulundu. Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak, Siyonist varlığın 26 Ekim'de İran'a saldırı düzenlemek için hava sahasını kullanarak egemenliğini açıkça ihlal etmesini kınayan bir protesto mektubunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne resmen iletti" ifadesi kullanıldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Dışişleri Bakanlığı'na ikili stratejik anlaşma çerçevesinde konuyla ilgili ABD tarafıyla iletişime geçilmesi talimatını verdiği belirtilen açıklamada, "Irak hükümeti, Irak'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik kararlı bağlılığını yinelemektedir. Irak, hava sahasının veya topraklarının, özellikle Irak'ın karşılıklı saygı ve çıkarları paylaştığı komşu ülkeler olmak üzere diğer uluslara yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeyecek" denildi.

Irak'ın bu tutumunun bölgesel istikrara olan bağlılığını yansıttığı kaydedilen açıklamada, Irak'ın topraklarının bölgesel çatışmalarda kullanılmasını engellemeyi, diyalog ve karşılıklı anlayış yoluyla barışçıl çözümü teşvik etmeyi hedeflediği vurgulandı.

İsrail'in 26 Ekim'de gece saatlerinde İran'ın askeri üslerine yönelik düzenlediği saldırıda 1'i sivil, 4'ü asker olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Irak, İsrail'i BM'ye Şikayet Etti - Son Dakika

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