Irak'ta Petrol İhracatı İçin Yeni Dönem - Son Dakika
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Politika

Irak'ta Petrol İhracatı İçin Yeni Dönem

Irak Başbakanı Sudani, IKBY ile petrol ihracatını yeniden başlatmak için adımlar atıldığını duyurdu.

26.02.2025 12:32
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile yeni bir sayfa açmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlaması için gerekli adımların atılmasını beklediklerini ifade etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde düzenlenen bir forumda konuştu. Sudani, Bağdat ile Erbil arasındaki petrol ve bütçe konularındaki anlaşmazlıkların büyük ölçüde giderildiğini vurgulayarak "Türkiye, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatını yeniden başlatmak için çalışmalar yürütüyor" dedi. Sudani, ihracatın yeniden başlamasının Irak ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Bu sürecin, IKBY'deki vatandaşların maaş ve haklarının güvence altına alınmasına yardımcı olacağını dile getiren Başbakan Sudani, petrol gelirlerinin tüm Irak halkına adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini ifade etti.

Irak hükümetinin, IKBY ile ekonomik ve enerji temelli anlaşmazlıkları çözerek bunları iş birliği fırsatlarına dönüştürdüğünü belirten Sudani, "Daha önce siyasi bir kriz olarak görülen petrol ihracatı meselesi artık hukuki bir çerçeveye oturtuldu" dedi.

"Önceliğimiz, Irak'ın ekonomik çıkarlarını korumak ve IKBY'deki vatandaşların haklarını garanti altına almaktır" diyen Sudani, IKBY'de faaliyet gösteren petrol şirketleriyle iş birliğinin artırılarak ihracat sürecinin sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Bağdat ve Erbil arasındaki müzakerelerin son aşamaya geldiğini vurgulayan Sudani, önümüzdeki günlerde petrol ihracatının tekrar başlaması için resmi bir duyuru yapılabileceğini söyledi. - ERBİL

Kaynak: İHA

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