Irak'tan İran'a Katar Tepkisi

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Katar saldırısına tepki göstererek, son saldırı ile Orta Doğu'da yaşanan gerilimin "tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir dönüm noktasını temsil ettiği" belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Katar'ın başkenti Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Üssü'ne düzenlediği füze saldırısına tepki gösterdi. Bakanlık, "bölgedeki tehlikeli ve hızlanan tırmanışı derin endişeyle" takip edildiğini belirterek, "Bu gelişme, tüm bölgenin güvenlik ve istikrarı açısından taşıdığı ciddi riskler göz önüne alındığında, Irak'ın uzun zamandır karşı çıktığı bir gelişmedir" dedi.

Son saldırı ile Orta Doğu'da yaşanan gerilimin "tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir dönüm noktasını temsil ettiği" aktaran Bakanlık, İran- İsrail arasında 13 Haziran'dan bu yana devam eden "çatışmanın genişlemesi" korkularını arttırdığı uyarısında bulundu.

Bakanlık, ayrıca bölgesel krizlerin ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini vurgulayarak, itidal çağrısını yineledi. - BAĞDAT