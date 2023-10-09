Iraklı Şii lider ABD'yi tehdit etti - Son Dakika

Iraklı Şii lider ABD'yi tehdit etti

Iraklı Şii lider ABD\'yi tehdit etti
Son Güncelleme: 09.10.2023 14:17

Irak'ta Bedir Örgütü Başkanı Hadi el-Amiri, ABD'nin Filistin'e müdahale etme ihtimali üzerine yaptığı açıklamada, 'ABD Filistin'e müdahalede bulunursa biz de ABD'yi hedef almaktan çekinmeyiz' dedi. El-Amiri, Filistin'in Siyonist'e karşı zafer elde etmesinin gururla karşılandığını ve Iraklıların Filistin davasına destek vermesi gerektiğini belirtti.

Irak'ta Bedir Örgütü Başkanı Hadi el-Amiri, ABD'nin Filistin'e müdahale etme ihtimali üzerine yaptığı açıklamada, "ABD Filistin'e müdahalede bulunursa biz de ABD'yi hedef almaktan çekinmeyiz" ifadelerine yer verdi.

"ABD'Yİ HEDEF ALMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Irak'ta Şii Koordinasyon Çerçevesi yöneticisi ve İran yanlısı Bedir Örgütü Başkanı Hadi el-Amiri, ABD'yi tehdit etti. Hadi el-Amiri yaptığı açıklamada, mazlum Filistin halkının yanında durduklarını belirterek, "ABD Filistin'e müdahalede bulunursa biz de ABD'yi hedef almaktan çekinmeyiz" dedi.

"KİMSE BAŞARISIZLIĞA UĞRAYACAĞINI DÜŞÜNMEZDİ"

Filistin halkının "Düşman Siyonist'e" karşı büyük bir zafer elde etmesinin gururla karşılandığını dile getiren el-Amiri, "Hiç kimse Filistin'in Siyonist'e karşı böyle bir zafer elde edeceğini ve Siyonist istihbaratın başarısızlığa uğrayacağını düşünmezdi" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'İN KURTULUŞU IRAK'TAN BAŞLAYACAKTIR"

Iraklıların var olan gücüyle Filistin davasına destek vermesi gerektiğini dile getiren el-Amiri, " Allah'ın izniyle Filistin'in kurtuluşu Irak'tan başlayacaktır" dedi.

"HALKIN İRADESİ KAZANIYOR"

Arap liderlerin Filistin'i yalnız bıraktığını belirten el-Amiri, "Filistin'in yanında sadece İslam devrimi ile direniş grupları durdu ve bugün Filistin halkının iradesi kazanıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Iraklı Şii lider ABD'yi tehdit etti - Son Dakika
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