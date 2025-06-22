İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez - Son Dakika
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Politika

İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

İngiltere: İran\'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
22.06.2025 11:33
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin, "İran'ın nükleer programı, uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemelidir. ABD, bu tehdidi hafifletmek için harekete geçmiştir" dedi.

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi vurarak İsrail ile İran arasındaki çatışmaya doğrudan dahil olmasının ardından Avrupalı liderler, İran'a müzakerelere dönme çağrısı yaptı. ABD saldırısının ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bölgedeki istikrarın öncelikli olmaya devam ettiğini ifade ederek, İran'a müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

"ABD BU TEHDİDİ HAFİFLETMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"

Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan açıklamaya göre Starmer, "İran'ın nükleer programı, uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemelidir. ABD, bu tehdidi hafifletmek için harekete geçmiştir" denildi.

"TÜM TARAFLARI MÜZAKERE MASASINA DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "İran'ın nükleer silah geliştirmesi, uluslararası güvenlik için bir tehdit olacaktır ve buna izin verilmemelidir. Tüm tarafları geri adım atmaya, müzakere masasına dönmeye ve gerilimin daha fazla artmasına engel olmaya davet ediyorum. AB dışişleri bakanları durumu yarın ele alacak" dedi.

"DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın üç ana nükleer tesisinin vurulduğunu duyurmasının ardından bir NATO yetkilisi de açıklama yaptı. ABD basınında yer alan habere göre, NATO'nun saldırılara tepkisi ve durumun İran'a komşu olan Irak'taki misyona etkisine ilişkin bir soruya cevap veren bir NATO yetkilisi, "Durumu yakından takip ediyoruz" şeklinde cevap verdi.

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI YAPTI

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasının ardından Birleşmiş Milletler'in nükleer denetim kurumu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, kurumun 35 üyeli yönetim kurulunu acil toplantıya çağırdı. Grossi, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "İran'daki acil durumu göz önüne alarak, yönetim kurulunu yarın için acil toplantıya çağırıyorum" diye yazdı. UAEA tarafından saldırının ardından yapılan açıklamada da ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi vurmasının ardından Fordow Nükleer Tesisi dahil olmak üzere radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış görülmediğini duyurdu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, İngiltere, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mehmet Yılmaz:
    hadı işinize hem vur hem müzakere 55 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    KATİL İTRAİL VE YARDIMCI KÖPEKLERİ 50 1 Yanıtla
  • 2009kilic:
    Recep Tayyip Erdoğan amca 128 milyarı yemeseydin askerlere uçak alsaydın silah alsaydın işte ironing durumuna düşersek bari ülkey korunurdu. sarayından ve yandaslarından başka neyi düşünüyorsun ki sen? 20 18 Yanıtla
  • Mehmet Alsa:
    İran müzakere şartını açıkladı o hadsiz metenyahu hesab verecek öyle müzakere olacak o kadar 35 2 Yanıtla
  • Turan6161:
    İslam işbirliği toplanıyo akşam abd vuruyo yazık 20 1 Yanıtla
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