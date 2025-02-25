İran ABD ile Müzakere Yapmayacak - Son Dakika
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Politika

İran ABD ile Müzakere Yapmayacak

İran ABD ile Müzakere Yapmayacak

Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin baskı politikası nedeniyle nükleer müzakere olmayacağını açıkladı.

25.02.2025 18:22
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Baskı, tehdit ve yaptırım altında ABD ile müzakere etmeyeceğiz. Bu nedenle, maksimum baskı politikası sürdüğü sürece İran ile ABD arasında nükleer konuda doğrudan müzakere mümkün değildir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ziyaretinin ardından İran'a gelerek İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Lavrov ve Arakçi, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Arakçi, kapsamlı ve yapıcı görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantıda tüm konuları gözden geçirdik. İkili ilişkilere gelince, ekonomik iş birliğimiz hızla ilerliyor. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu ise Nisan ayında düzenlenecek. İş birliğimiz, enerji, demiryolu, tarım, ticaret, turizm gibi birçok başka alanı kapsıyor" dedi.

" Gazze'ye yönelik yeni kuşatma planını kınadık"

Bölgesel konularda Rus mevkidaşıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Arakçi, " Filistin, Lübnan ve Suriye konularında kapsamlı görüşmeler yaptık. İran, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını her zaman kınamış ve bu tutumunu da sürdürmektedir. Görüşmede, Gazze'ye yönelik yeni kuşatma planını da ele aldık ve bu planı sert bir şekilde kınadık. Bölge ülkeleri, bu kabul edilemez girişime karşı ortak bir duruş sergiledi. Bu kapsamda, İran'ın talebiyle İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı yakında düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

"Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz"

İran ile Rusya'nın Suriye konusunda tutumlarının oldukça yakın olduğunu ifade eden Arakçi, "İran, Suriye'de istikrar, huzur, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğin korunmasını, ayrıca halkın iradesine dayalı bir ilerleme sağlanmasını desteklemektedir. Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz. Lübnan konusunda ise, İran'ın tutumu, bu ülkenin hükümeti ve halkına tam destek vermeye dayanmaktadır. Lübnan'ın yeniden inşasının, ateşkesin devam etmesinin ve İsrail'in Güney Lübnan'daki işgal altındaki topraklardan, Filistin ve Suriye'deki diğer işgal bölgelerinden tamamen çekilmesinin gerekliliğini önemle vurguluyoruz" dedi.

İran'ın bölgedeki direniş gruplarını her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini ifade eden Arakçi, "Direniş gruplarının adil ve doğru idealler için mücadele ettiğine inanıyoruz ve onların belirleyeceği her türlü mücadeleyi İran da destekleyecek" dedi.

"Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışı sağlamayı amaçlıyoruz"

Arakçi, " Kafkasya'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışı sağlamayı amaçlıyoruz ve bu konuda yardımcı olmaya hazırız. Afganistan'daki gelişmeler hem bizim hem de Rusya'nın dikkatle izlediği bir konu. Bu konuda sürekli olarak görüşmelerimiz devam etmekte ve daha fazla istişarede bulunmayı planlıyoruz" dedi.

Arakçi, İran'ın nükleer programı konusunda Rusya ile iletişim halinde olduklarını ve bu iletişimin devam edeceğini ifade ederek, "Hukuki, siyasi ve uzman ekiplerimiz sürekli olarak iletişim halinde ve bu temaslara devam edeceğiz. Dün üç Avrupa ülkesiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri Sayın Lavrov'a detaylı bir şekilde anlattım" ifadelerini kullandı.

"ABD ile müzakere etmeyeceğiz"

İran'ın nükleer müzakereler ve Batı ülkeleriyle ilişkileri konusundaki tutumunu değinen Arakçi, "Nükleer konuda, Rusya ve Çin ile işbirliği ve koordinasyon içinde hareket edecek ve tutumumuzu bu doğrultuda uyumlu hale getireceğiz. İran'ın tutumu ise net. Baskı, tehdit ve yaptırım altında ABD ile müzakere etmeyeceğiz. Bu nedenle, maksimum baskı politikası uygulandığı sürece, İran ile ABD arasında nükleer konuda doğrudan bir müzakere yapılması mümkün değildir" dedi.

"Ticaret hacmi yüzde 13'ten fazla arttı"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İran ile ticari ilişkilerin yaptırımlara rağmen geliştiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl ticaret hacmi yüzde 13'ten fazla arttı. Bu artışın devam etmesini umuyoruz" dedi.

İran ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını ifade eden Lavrov, görüşmelerde nükleer anlaşma konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Lavrov, "Diplomasi kapasitesi hala mevcut. Çözüm yolları bulmak için işbirliğini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bölgesel gelişmelere de değinen Lavrov, Filistin topraklarındaki durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak, " Batı Şeria'daki mevcut durum kabul edilemez" dedi.

Suriye konusuna da değinen Lavrov, "Suriye'de istikrarın sağlanması konusunda mutabıkız. Siyasi sürecin kapsayıcı olması önemli. Suriye Ulusal Meclisi'nin sonuçlarını beklemeliyiz" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran ABD ile Müzakere Yapmayacak - Son Dakika

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