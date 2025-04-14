İran-ABD Müzakereleri İtalya'da mı? - Son Dakika
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Politika

İran-ABD Müzakereleri İtalya'da mı?

İran, ABD ile dolaylı müzakerelerin yeri önemli değil, etkileşim biçimi değişmemeli dedi.

14.04.2025 13:24
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerin bir sonraki turunun İtalya'da yapılacağına ilişkin iddialara yanıt vererek, "Görüşmenin yeri önemli değil, önemli olan İran ile ABD arasındaki etkileşim biçimi ve çerçevesinin değişmemesidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile gerçekleştirilecek ikinci tur müzakerelerin İtalya'da yapılacağı yönündeki iddialara cevap veren Bekayi, "Bu konuda Sayın Arakçi müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerin Umman dışında bir yerde gerçekleştirileceğini belirtmişti. Görüşmenin yeri önemli değil, önemli olan İran ile ABD arasındaki etkileşim biçimi ve çerçevesinin değişmemesidir. Müzakereler yine Umman arabuluculuğunda dolaylı şekilde yürütülecek. Önümüzdeki turda müzakerelerin nasıl yürütüleceğine dair kararı da onlar verecek. Umman bu konudaki resmi görüşünü açıkladıktan sonra biz de kararımızı verip kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"Doğrudan müzakere olmayacak"

Doğrudan müzakerenin söz konusu olmadığını vurgulayan Bekayi, "Bu yöntem etkili ve faydalı değil. Bu nedenle müzakereler dolaylı şekilde yürütülecek. Bu, diplomasi açısından alışılmadık bir yöntem değil. Daha önce de kullanıldı ve şu anda başka yerlerde de uygulanıyor. Eğer müzakerelerin sonuç vermesini istiyorsak ve bu konuda gerçekten kararlıysak doğal olarak en etkili olduğuna inandığımız yöntemi seçmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Bekayi, "Bir taraf tehdit dili kullanıyor ve dayatmacı bir yaklaşım sergiliyorsa böyle bir ortamda doğrudan müzakere ne faydalıdır ne de İran için kabul edilebilir. Bu nedenle, daha önce tercih ettiğimiz yöntemi ve biçimi aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ABD'nin yaklaşımı çelişkili"

İlk tur müzakereler devam ederken ABD'nin yaptırım politikasını sürdürmesini eleştiren Bekayi, "Bu, ABD'nin çelişkili tutumlardan biri ve bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor. Zaten dolaylı müzakerelerin sebeplerinden biri de bu. Aynı anda hem baskı ve tehdit politikasını sürdürüp hem de müzakere masasında yer almanız kabul edilebilir bir yaklaşım değil" dedi.

"Ana talebimiz yaptırımların kaldırılması"

Bekayi, " Maskat'taki görüşmelerin ilk turu yapıldı. Taraflar, kendi bakış açılarını paylaştılar. Nükleer konudaki tutumumuz net ve bu mesele yıllardır kriz çıkarmak için bahane edildi. Ana talebimiz, İran'a yıllar boyunca uygulanan zalimce yaptırımların kaldırılması. Bu talebimizi de ciddi bir şekilde gündeme getirdik ve takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Grossi'nin ziyareti bu hafta gerçekleşebilir

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Grossi'nin yakın zamanda Tahran'a gerçekleştireceği ziyarete de değinen Bekayi, "Grossi'nin Tahran'a yapacağı ziyaret için bir anlaşma sağlandı. Dışişleri Bakanımız, birkaç gün önce kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde bu ziyaretin esasları üzerinde mutabakata vardı. Ziyaretin ayrıntıları, gündemi ve görüşmeler konusu ise Viyana'daki temsilciliğimiz aracılığıyla takip ediliyor. Ziyaretin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor ve büyük ihtimalle bugün, ziyaretin kesinleştiğine dair bilgilendirme yapabileceğiz" diye konuştu. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran-ABD Müzakereleri İtalya'da mı? - Son Dakika

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