İran, ABD Yaptırımlarına Sert Tepki Verdi - Son Dakika
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Politika

İran, ABD Yaptırımlarına Sert Tepki Verdi

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni yaptırımlarını hukuka aykırı ve düşmanca olarak nitelendirdi.

23.04.2025 16:33
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın petrol satışına yönelik yeni yaptırımlarına tepki göstererek, "Bu tutum, ABD'nin diyalog ve müzakere konusundaki söylemleriyle açıkça çelişiyor. Aynı zamanda iyi niyet eksikliğini ve bu süreçteki ciddiyetsizliğini gözler önüne seriyor" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın petrol satışına yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi. Bekayi yaptığı yazılı açıklamada, ABD yaptırımlarının İran'a yönelik "düşmanca" bir eylem olduğunu belirterek, "ABD'nin İran halkına yönelik yaptırım politikası, Washington yönetiminin İranlılara karşı düşmanca tutumunun ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarını hiçe saymalarının açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'a yönelik yaptırım politikasının, müzakere çağrılarıyla çeliştiğini vurgulayan Bekayi, "Bu tutum, ABD'nin diyalog ve müzakere konusundaki söylemleriyle açıkça çelişiyor. Aynı zamanda iyi niyet eksikliğini ve bu süreçteki ciddiyetsizliğini gözler önüne seriyor" dedi.

"Hukuk dışı ve keyfi bir eylem"

ABD yaptırımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Bekayi, "İran halkına yönelik tek taraflı yaptırımlar, uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarına aykırı, hukuk dışı ve keyfi bir eylemdir. Bu durum, ABD hükümetini uluslararası sorumluluk altına sokmaktadır. ABD, bu suç niteliğindeki uygulamalar nedeniyle yol açtığı ciddi insan hakları ihlalleri için hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye almıştı

İran ile ABD arasında nükleer konulu müzakere süreci devam ederken ABD Hazine Bakanlığı dün İran'a yönelik yeni yaptırımların devreye alındığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, İranlı iş insanı Asadullah İmam Cuma ve ona bağlı şirketler, İran'dan yüz milyonlarca dolarlık sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve ham petrol ihracatı gerçekleştirdiği gerekçesiyle yaptırım listesine alınmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan açıklamada, İmam Cuma'ya ait ağ içerisinde "TINOS I" adlı bir geminin de bulunduğu belirtilmişti. Söz konusu geminin, 2024 yılında Teksas'ın Houston kıyılarında yükleme yapmak istediği sırada başarısız olduğu ifade edilmişti. Açıklamada, İran'dan ihraç edilen sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG), ülkenin nükleer ve konvansiyonel silah programlarına gelir sağladığı öne sürülmüştü. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İmam Cuma ve ağının, ABD yaptırımlarını delerek İran'a gelir sağlamak amacıyla binlerce LPG sevkiyatı gerçekleştirmeye çalıştığını iddia etmişti. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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