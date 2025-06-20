İran Dışişleri Bakanı Arakçi\'ye suikast girişimi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arakçi'ye yönelik suikast girişiminin engellendiğini duyurdu.

Rençberan, Arakçi'nin İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ile nükleer müzakereler kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğinin duyurulmasının ardından birçok kişinin kendisine ulaşarak "Siyonist rejim onu hedef alır mı?" endişesini paylaştığını belirtti.

"BÖYLE BİR TEHDİT VARDI VE HALA DA VAR"

Rençberan paylaşımında, "Evet, böyle bir tehdit vardı ve hala da var. Ancak Arakçi, sadece bir dışişleri bakanı değil aynı zamanda kendisini vatanın bir ferdi olarak görüyor ve tıpkı sevdiği Kasım Süleymani gibi şehadeti arzuluyor" dedi.

"ÖNLEM ALINMASAYDI BÜYÜK KOMPLO HAYATA GEÇECEKTİ"

Suikast girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayan Rençberan, "Eğer güvenlik güçlerimizin aldığı önlemler olmasaydı, belki de birkaç gün önce İsrail'in Tahran'da planladığı büyük komplo hayata geçecekti. Şükürler olsun ki bu girişim başarısız oldu. Bu insanlıktan uzak dünyada, Arakçi ve ülkemizin diğer diplomatları için dua edelim. İran'ın hakkını savunma yolunda başarılı olsunlar" ifadelerini kullandı.