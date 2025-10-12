İran, Barış Zirvesi\'ne Davet Edildi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Mısır'da düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere davet aldıklarını açıkladı.

İran, yarın Mısır'da düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne davet edildi.

PEZEŞKİYAN ZİRVE DAVETİNİ REDDETTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bakanlar Kurulu toplantısında, Mısır'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere davet ettiğini ve olumsuz yanıt verdiklerini belirtti.

Arakçi, Mısır'dan daha sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde söz konusu zirveye katılım üzerine davet aldıklarını aktardı. İran'ın zirveye katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

ÇOK SAYIDA LİDER KATILACAK

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirveye ABD Başkanı Donald Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağı bildirildi.

TRUMP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Donald Trump, Gazze'de ateşkesin ilk aşaması için anlaşmaya varılmasının ardından pazartesi günü önce İsrail'e ve ardından Mısır'a gideceğini duyurmuştu.

ABD basını Trump'ın Mısır ziyaretini, Gazze Barış Planı'nın görüşülmesi için bir liderler zirvesine dönüştürmeyi planladığını ve 11 ülke liderinin zirveye katılmasının beklendiğini yazmıştı. Trump ise konuya ilişkin, "Ortadoğu ziyaretim sırasında pek çok lider de orada olacak" ifadelerini kullanmıştı.