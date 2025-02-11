İran: Barışçıl Politika ve Turizmin Önemi - Son Dakika
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Politika

İran: Barışçıl Politika ve Turizmin Önemi

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın barış yanlısı olduğunu vurgulayarak turizmin önemine dikkat çekti.

11.02.2025 16:01
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın barışçıl bir politika izlediğini belirterek, "Biz savaş peşinde değiliz, komşularımızla kardeşiz. Ancak dünyada zorbalık yapan, katliam gerçekleştiren, kitle imha silahları hazırlayan ve bu eylemleri destekleyen taraf, savaş ve kan dökülmesine sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da 18'inci Uluslararası Tahran Turizm Fuarı'nda konuştu. Pezeşkiyan, turizmin toplumlar arasındaki etkileşimi artırdığını belirterek, "Seyahat; gelişim ve deneyim kazanmanın yanı sıra insanları birbirine yakınlaştırır. Kültürel alışverişi sağlayan bu tür organizasyonlar dünya barışı için de önemli bir fırsattır" dedi.

"Turistler ülkemize gelirlerse İran halkının barış yanlısı olduğunu görecekler"

Turizmin ülkeler arasındaki yanlış algıları giderebileceğini ifade eden Pezeşkiyan, "Eğer turistler ülkemize gelirlerse, İran halkının misafirperver, dostane ve barış yanlısı olduğunu görecekler. Ülkemiz, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyele sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Bölgede güvenlik sağlamak istiyorlarsa katliam yapmayı bırakmalılar"

Pezeşkiyan konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinerek, "Bugün dünyada yüz binlerce insanı katleden ve şu anda Gazze'de soykırım yapanlar, aynı zamanda insan haklarını savunduklarını iddia ediyorlar. Eğer gerçekten bölgede güvenlik sağlamak istiyorlarsa, önce katliam yapmayı bırakmalılar" dedi.

"Komşularımızla kardeşiz"

İran'ın barışçıl bir politika izlediğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Biz savaş peşinde değiliz, komşularımızla kardeşiz. Dünyayla diyalog ve barış yoluyla ilişki kurduk. Ancak dünyada zorbalık yapan, katliam gerçekleştiren, kitle imha silahları hazırlayan ve bu eylemleri destekleyen taraf, savaş ve kan dökülmesine sebep oluyor" açıklamasını yaptı.

Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler'in bu yılki "Dünya barışı ve güvenliği" sloganına değinerek, "Barış ve güvenlik, iletişim, dostluk ve samimiyetle sağlanabilir. Katliam, öldürme ve ayrımcılıkla sağlanamaz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran: Barışçıl Politika ve Turizmin Önemi - Son Dakika

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