İran, Cemşid Şarmehd'i İdam Etti

Politika

İran, ABD merkezli rejim karşıtı "Tonder" adlı terör örgütünün lideri olduğu belirtilen İran- Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd'i idam etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Şarmehd'in idam edilmesinin "skandal" olduğunu belirterek İran hükümetine tepki gösterdi.

İran'da ABD merkezli rejim karşıtı "Tonder" adlı terör örgütünün lideri olduğu öne sürülen 69 yaşındaki İran-Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd'in idam cezası infaz edildi. İran devlet televizyonuna göre 2008 yılında Şiraz'da 14 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıya karıştığı gerekçesiyle terör saldırıları düzenlemekten suçlu bulunarak Şubat 2023'te idam cezasına çarptırılan, Nisan 2023'te Yüksek Mahkeme tarafından cezası onaylanan Şarmed dün sabah (pazartesi) idam edildi.

Tahran Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Şarmehd'in Batılı ve ABD'li istihbarat servisleri ile İsrail'in desteğiyle İran'a yönelik çeşitli terör eylemleri planladığı iddia edildi.

Almanya'dan tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tepki gösterdi. Scholz, "Cemşid Şarmehd'in İran rejimi tarafından idam edilmesi, mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadığım bir skandaldır. Duruşmada Şarmehd'e aleyhindeki iddialara karşı kendini savunma fırsatı bile verilmedi. Federal hükümet, Şarmehd için defalarca yoğun bir kampanya yürüttü. Ailesine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemşid Şarmehd'in İran rejimi tarafından öldürülmesini şiddetle kınıyorum. Dubai'den İran'a kaçırılan ve yıllarca adil yargılamadan alıkonuldu ve öldürüldü. Bu korkunç kayıptan dolayı ailesine başsağlığı diliyorum. Cemşid Şarmehd için yorulmadan çalıştık ve birçok kez Tahran'a üst düzey bir ekip gönderdik. Bir Alman vatandaşının idam edilmesinin ciddi sonuçlar doğuracağını Tahran'a defalarca açıkça ifade ettik. Cemşid Şarmehd'in öldürülmesi nasıl insanlık dışı bir rejimin hüküm sürdüğünü gösteriyor: Gençliğine, kendi halkına ve yabancı uyruklulara karşı ölümü kullanan bir rejim. Yeni hükümet döneminde bile İran'da kimse güvende değil" ifadelerini kullandı.

2020'de yakalanmıştı

Tonder adlı terör örgütü, ilk eylemini 2003 yılında İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen Muharrem ayı törenlerinde gerçekleştirmiş, saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, 215 kişi de yaralanmıştı. Örgüt, ayrıca Tahran'daki İmam Humeyni Türbesinde de saldırı düzenleyerek 8 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

İran İstihbarat Bakanlığı, Temmuz 2020'de örgütün lideri olduğu belirtilen Cemşid Şarmehd'in yurt dışında yakalanarak ülkeye getirildiğini açıklamıştı. İranlı yetkililer, Şarmehd'in Tondar'ın lideri olduğunu ve "5'i amacına ulaşan 23 terör saldırısı" planladığını, bunların arasında 2008 yılında Şiraz'da bir caminin bombalanması ve 14 kişinin ölümünün de yer aldığını belirtmişti. Şarmehd'in gözleri bağlı halde çeşitli suçları itiraf ettiği bir video yayınlanmıştı. Şarmehd 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

Şarmehd'in 2020 yılında İran ajanları tarafından Dubai'de kaçırıldığı ve ardından Umman üzerinden İran'a götürüldüğü düşünülüyordu. - TAHRAN