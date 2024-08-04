Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım - Son Dakika
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Politika

Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım

Pezeşkiyan\'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın İsrail için büyük bir hata olduğunu vurgulayan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, tüm İslam ülkelerinden bu tür suçları şiddetle kınamalarını beklediğini belirterek "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak" dedi.

04.08.2024 23:50
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İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye gerçekleştirilen suikasta yönelik, "Siyonistlerin ( İsrail'in) bu küstahlığı cevapsız kalmayacak" dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Orta Doğu'da artan gerilimi değerlendirmek üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Safadi, ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirdi.

TÜM İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI YAPTI

Görüşmede Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin haince öldürülmesine değinen Pezeşkiyan, İran'ın misafirine yönelik bu suikastın uluslararası tüm yasalara aykırı olduğunu ve Siyonistlerin (İsrail'in) büyük bir hata yaptığını ifade etti. İran'ın tüm İslam ülkelerinden bu tür suçları şiddetle kınamalarını beklediğini belirten Pezeşkiyan, "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak" dedi. Bazılarının hak ile batılın yerini değiştirmeye çalıştığını söyleyen Pezeşkiyan, "Özgürlük, demokrasi ve insan haklarının en büyük düşmanları, bir yandan dünya çapında terör eylemleri gerçekleştirmek için tüm bilimsel ve operasyonel güçlerini kullanarak korkunç suçlar işlerken, diğer yandan kendilerini özgürlük, demokrasi ve insan haklarını savunan ve bu ilkelere uymayan herkesi bu değerlerin düşmanı olarak gösterenlerdir" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım

İran ve Ürdün arasındaki ilişkilerin genişletilmesine yönelik diplomatik heyetlerin müzakerelerinin daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını umduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Bu sayede iki İslam ülkesi birbirlerinin potansiyellerinden faydalanırken, bölge halkları da bu dostluktan ve yapıcı iş birliklerinden daha fazla yararlanacaktır" şeklinde konuştu.

"NETANYAHU'NUN BÖLGEDE ÇATIŞMALARI GENİŞLETME ÇABASI"

Bakan Safadi ise Ürdün'ün İran ile ilişkilerini genişletme ve derinleştirme çabasında olduğunu ve bölgedeki istikrar, güvenlik ve huzuru artırmak için ortak çalışmalara önem verdiğini söyledi. Ülkesinin Haniye suikastını kınadığını belirten Safadi, "Ürdün, İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarını ilk günden itibaren güçlü bir şekilde kınamıştır. Bu eylem, Netanyahu'nun bölgede çatışmaları genişletme çabalarının bir parçasıdır" dedi.

Kaynak: İHA

İsmail Haniye, İsrail, Ürdün, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Abdullah ERTAŞ: Aylardır onbinlerce filistinli katledilirken yapmadığınız çağrıyı kendi evinizde işlenen cinayetten sonra yapmanız da çok samimi açıkçası. 105 7 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Evvela Müslüman gibi davranmasını öğreninde.... ondan sonra bakarız 86 8 Yanıtla
  • sefa anıl: İRANDA BİR TEK SENDEN UMUTLUYUM ODA TÜRK ASILLI OLDUĞUN İÇİN 23 43 Yanıtla
  • Osman Berk: Blöfe benziyor acaba netenyahudan talimat falan mı aldı...bı kaç ülke daha katalım işin içine diye...kimin adamı olduğu belli mi değil sanki.. 58 3 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak: Siz önce kendinizi düzeltin 50 5 Yanıtla
  • Enes Kurt: Kara harekati yap İran aklını kullan telaviv ele geçir ABD orayı bobmalayacak değil ya .mecbur cekilcekler her yerden 33 7 Yanıtla
  • Yelloz Kız: gevezeligi kesin artık birşeyler yapın 28 5 Yanıtla
  • HASIM ASLAN: halla halla sen ne bekliyorsun davetiyemi 30 2 Yanıtla

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