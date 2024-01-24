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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı düzenlenecek ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alınacak.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye\'ye resmi ziyarette bulundu
24.01.2024 - 14:56,
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İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Reisi, havalimanından resmi karşılama töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Dün İletişim Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na başkanlık edecek. Konsey toplantısında Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunulacak. Toplantı sayesinde ilişkilerin anlaşma zeminini güçlendirmeye yönelik çeşitli belgelerin imzalanması da gündemde olacak.

Öte yandan, Reisi'nin geçtiği Özal Bulvarı'nda elektrik direklerine Türkiye ve İran bayrakları yerleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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