İran'da Çifte Vatandaşlık Yasası Gündemde

Politika

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "çifte vatandaşlığı bulunan veya çocukları çifte vatandaş olan kişilerin hükümette görev almasını yasaklayan yasada" düzenleme yapılmasını istedi.

İran'da, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde kabul edilen, çifte vatandaşlığı bulunan veya çocukları çifte vatandaş olan kişilerin hükümette görev almasını yasaklayan yasa yeniden gündeme geldi. Eski Dışişleri Bakanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif çocuklarının ABD vatandaşı olması nedeniyle tartışmaların odağında yer aldı. Zarif, Birleşmiş Milletler'de görev yaptığı dönemde çocuklarının ABD'de doğduğunu ve bu nedenle vatandaşlık aldıklarını ifade ederek kendisini savunurken, radikal muhafazakar kesimler, bu durumu İran'ın ulusal güvenliği açısından riskli bulduklarını ifade ederek, Zarif'in görevden alınmasını talep ediyor.

"Zarif, durumu inkar etse de ABD vatandaşlığı onun ruhuna işlemiş durumda"

Tahran Milletvekili Hamid Resayi, Zarif'in hükümetteki görevinden alınmasını talep ederek, "Bazıları, Zarif'in ABD'de görevli olduğu dönemde çocuklarının dünyaya geldiğini ve bu nedenle ABD vatandaşlığı kazandıklarını belirterek onu aklamaya çalışıyor. Ancak Zarif'in çocukları, ABD vatandaşlıklarını kullanarak orada yaşamaya ve ticaret yapmaya devam ediyor. Zarif, durumu inkar etse de ABD vatandaşlığı onun ruhuna işlemiş durumda" ifadelerini kullandı.

Hamaney'den düzenleme talebi

Cumhurbaşkanının hukuk işlerinden sorumlu yardımcısı Muhsin Ensari ise İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yasada düzenleme yapılmasını istediğini duyurdu. Ensari sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dini lider, doğrudan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a görev sırasında çocukları yurtdışında doğarak çifte vatandaşlık elde eden kişilerin hükümette görev almasını yasaklayan kanunun düzenlemesini kabul ettiğini söyledi. Bu görüşünün açık bir şekilde Meclis'te ilan edilmesini istedi" dedi.

"Meclis olarak bu konuyu gündeme alacak"

Bugün İran Meclisi'nde yapılan oturumda, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Hamaney'in talebini doğruladı. Kalibaf, düzenleme çalışmasının hızla başlatılacağını belirterek, "Ensari'nin sosyal medya paylaşımı ile gündeme getirdiği konuyu ben de önceden biliyordum. Meclis olarak bu konuyu gündeme alacak ve komisyona göndereceğiz" açıklamasını yaptı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, "çifte vatandaşlık" konusunun tek bir kişi üzerinden tartışılamayacağını belirterek, "Birçok İranlı genç eğitim almak için yurtdışına gidiyor ve orada çocuk sahibi oluyorlar. Başka bir ülkede çocuk sahibi olmaları nedeniyle bu gençler hükümette görev alamıyorlar ve ülkelerine katkı sunamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Radikal muhafazakar siyasetçilerden itiraz

Öte yandan, radikal muhafazakar siyasetçiler, Cumhurbaşkanlığı kanadından yapılan açıklamalara itiraz ederek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensari'nin Hamaney adına konuşma yetkisi olmadığını savunuyor.

İran'da çifte vatandaşlık tartışması

İran'daki çifte vatandaşlık tartışmaları, özellikle İran Devrimi sonrası dönemde yoğunlaşmıştı. Ülkede 1979'dan itibaren, Batı ile ilişkileri olan, özellikle ABD ve İngiltere gibi ülkelerde çifte vatandaşlığa sahip kişiler, daha fazla inceleme altına alınmıştı. Eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde, çifte vatandaşlık sahibi kişilerin devlette görev almasına yasak getirilmişti.

Meclis tarafından 2021 yılında onaylanan bu yasa, sadece çifte vatandaşlık sahibi kişileri değil, aynı zamanda çocuklarının çifte vatandaşlığı olanları da kapsıyor. Buna göre, çocukları arasında çifte vatandaşlık bulunan kişiler devlet görevinde yer alamıyor. - TAHRAN