İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı için taziye merasimi düzenlendi - Son Dakika
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Politika

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı için taziye merasimi düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da, geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye merasimi düzenlendi. Taziye programına Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerine ise Türkiye'ye ait Akıncı İHA sayesinde ulaşıldı.

22.05.2024 18:56
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İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye merasimi düzenlendi.

Geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Uluslararası Konferans Merkezi'nde taziye merasimi düzenlendi. Başkentteki taziye merasimi İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Taziye programına Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin de aralarında olduğu 10 ülkeden Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 20 ülkeden bakan, yaklaşık 20 ülkeden de Parlamento Başkanı ile Özel Temsilci düzeyinde isimler katıldı.

İran'ı yasa boğan helikopter kazası

Geçtiğimiz pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı. Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye'ye ait Akıncı İHA'nın belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer, helikoptere ait enkaz ile Reisi ve beraberindeki heyetin cenazelerine ulaşmıştı.

5 gün ulusal yas ilan edilmişti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek, ülkede 5 gün ulusal yas ilan etmişti. Hamaney, Anayasa'nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle Cumhurbaşkanlığı yetkisinin verildiğini aktarmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı için taziye merasimi düzenlendi - Son Dakika
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