İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Oylama İşlemi Sonlandı - Son Dakika
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Politika

İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Oylama İşlemi Sonlandı

İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy verme işlemi saat 24.00 itibarıyla sona erdi. Ülkede gece itibariyle sandıklardaki oylar sayılmaya başlanacak ve resmi sonuçlar ise yarın öğleden önce açıklanacak.

29.06.2024 02:34
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İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy verme işlemi saat 24.00 itibarıyla sona erdi.

İran'da halk bugün 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Ülke genelindeki seçim merkezlerinde kurulan 59 binden fazla sandıkta oy kullanıldı.

Ülkede sabah 08.00'da başlayan seçim için oy verme işlemi yerel saatle 24.00'da sona erdi. 61 milyon 452 bin 321 seçmenin bulunduğu İran'da sandıkların kapanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme süresi sona erdi ancak halen halkın içerisinde bulunduğu şubelerde oy verme işlemi devam ediyor ve bu kişilerinde oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından oy sayımına başlanacak" ifadeleri kullanıldı.

Ülkede gece itibariyle sandıklardaki oylar sayılmaya başlanacak ve resmi sonuçlar ise yarın öğleden önce açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk olarak 18.00'de sona ereceği açıklanan oy verme işlemi önce 20.00'ye ardından 22.00'ye daha sonra da 24.00'e kadar uzatılmıştı.

14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi ile Reformist Cepheden Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan tek aday olarak yarışıyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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