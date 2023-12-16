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İran'da İsrail casusu idam edildi - Son Dakika
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İran'da İsrail casusu idam edildi

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve diğer yabancı istihbarat servisler adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kişi idam edildi. İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, casusluk suçlamalarıyla tutuklanan kişi, gizli bilgileri Mossad ve diğer yabancı servislerle paylaşmakla suçlanmış ve idama mahkum edilmiştir.

İran\'da İsrail casusu idam edildi
16.12.2023 - 12:51,
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İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve diğer yabancı istihbarat servisler adına casusluk yaptığı iddia edilen 1 kişi idam edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansında yer alan haberde, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve diğer yabancı istihbarat servisler adına casusluk yaptığı iddia edilen 1 kişinin İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde tutulduğu cezaevinde sabah saatlerinde idam edildiği belirtildi. Gizli bilgiler topladığı belirtilen şahsın Mossad da dahil olmak üzere yabancı servislerle iletişim kurduğu ve söz konusu bilgileri istihbarat servisleriyle paylaştığı ifade edildi. Şahsın yakalandıktan sonra "gizli bilgiler toplayarak paylaşmak" ve "İran aleyhine casusluk ve propaganda yapmak" suçlamalarıyla hakkında dava açıldığı, daha sonra idama mahkum edildiği kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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