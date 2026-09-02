İran'dan ABD'nin Sirik'teki düğün saldırısına sert tepki: En az 5 ölü, 63 yaralı - Son Dakika
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İran'dan ABD'nin Sirik'teki düğün saldırısına sert tepki: En az 5 ölü, 63 yaralı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Sirik kenti yakınlarındaki bir düğün etkinliğine düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Bekayi, saldırının ABD'nin zulüm siciline eklendiğini belirterek, bu vahşi suçlara kararlılıkla yanıt verileceğini ve sessiz kalanların sonuçlarından muaf olmayacağını söyledi. İran basını saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü, Sirik Valisi ise 50'si kadın ve çocuk en az 63 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın Sirik kenti yakınlarında düzenlenen düğün etkinliğine yönelik saldırısına sert tepki göstererek, "İran bu vahşi suçlara kararlılıkla yanıt verecektir. Bugün bu suçlara sessiz kalanlar, yarın bunun sonuçlarından muaf olmayacaklardır. Adaletsizliğe göz yummak onu engellemez; yalnızca failleri cesaretlendirir" açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin son saldırılarında İran'ın Sirik kenti yakınlarında düzenlenen düğün etkinliğini hedef almasına sert tepki gösterdi. Kuhestak bölgesindeki bir eve düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne ya da yaralanmasına yol açan saldırının ABD'nin kabarık zulüm siciline eklendiğini vurgulayan Bekayi, "Bu vahşet, daha önce Minab, Lamerd, Keşm ve diğer yerlerde yaşanan zulüm zincirinden ya da aldatıcı gerekçelerle kılıfına uydurulan askeri saldırılardan ayrı düşünülemez" dedi. Bombaların kendisinden çok, sivil hedeflere yönelik bombardımanların normalleştirilmesinin tehlikeli olduğunu vurgulayan Bekayi, "Sessizlikten daha tehlikeli olan ise sessizliğe meşruiyet kazandırılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Adaletsizliğe göz yummak failleri cesaretlendirir"

ABD'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının cezasız kalmayacağını ifade eden Bekayi, "İran bu vahşi suçlara kararlılıkla yanıt verecektir. Yine de, bu tür bir barbarlık karşısında sessiz kalan veya bu eylemleri haklı çıkarmaya çalışan hükümetler ve uluslararası kurumlar, sessizliklerinin tarafsızlık olmadığını anlamalıdır. Hukuksuz saldırılar ve acımasız suçlar siyasi çıkarlar uğruna aklandığında, bir suçu kınamak ile onu normalleştirmek arasındaki sınır ortadan kalkar" ifadelerini kullandı. Bekayi, "Bugün bu suçlara sessiz kalanlar, yarın bunun sonuçlarından muaf olmayacaklardır. Adaletsizliğe göz yummak onu engellemez; yalnızca failleri cesaretlendirir" dedi.

İran düğün etkinliğine yönelik saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü duyurmuştu

İran basını, ülkenin Sirik kenti yakınlarında bulunan dağlık bir bölgede düzenlenen düğün etkinliğinin ABD saldırısına hedef olduğunu duyurmuştu. İran'ın resmi yayın kuruluşlarından PressTv saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Sirik Valisi Reza Shahidiyan ise, 50'si kadın ve çocuk en az 63 kişinin yaralandığını ve yaralıların tedavi altına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan ABD'nin Sirik'teki düğün saldırısına sert tepki: En az 5 ölü, 63 yaralı - Son Dakika

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