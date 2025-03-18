İran'dan ABD'ye Yemen Uyarısı - Son Dakika
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Politika

İran'dan ABD'ye Yemen Uyarısı

İran, ABD’nin Yemen üzerindeki suçlamalarını reddederek, saldırgan eylemlerin sonuçlarından ABD’yi sorumlu tuttu.

18.03.2025 10:36
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İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Yemen konusu ve ABD'nin İran'a yönelik suçlamalarına ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, "Herhangi bir saldırgan eylemin ağır sonuçları olacaktır ve bu sonuçların tüm sorumluluğu ABD'ye aittir" ifadelerini kullandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Yemen konusu ve ABD'nin İran'a yönelik suçlamalarına ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi. İravani mektubunda ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemdeki açıklamalarına tepki göstererek, "Bu açıklamalar, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırgan eylemlerini ve savaş suçlarını yasa dışı şekilde meşrulaştırma çabasıdır. ABD, İran'a yönelik asılsız suçlamalar yöneltirken aynı zamanda açıkça güç kullanma tehdidinde bulunmaktadır. Bu kışkırtıcı söylem, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ve özellikle bağımsız devletlere karşı tehdit veya güç kullanımını yasaklayan BM Şartı'nın 2(4) maddesinin açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

"BM Güvenlik Konseyi sessiz kalmamalı"

İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunarak, "Bu açık uluslararası hukuk ihlali karşısında İran İslam Cumhuriyeti, bu pervasız ve kışkırtıcı açıklamaları kesin bir dille reddetmekte ve kınamaktadır. BM Güvenlik Konseyi'nden bu tür gerilimi artıran söylemleri açık ve ilkesel bir şekilde kınamasını ve ABD'yi BM Şartı kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırmasını talep ediyoruz. Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi, güç kullanma tehdidinin normalleşmesi tehlikeli bir emsal oluşturmakla birlikte uluslararası barış ve güvenliği de ciddi şekilde riske atmaktadır. BM Güvenlik Konseyi, bu tür açık provokasyonlara karşı sessiz kalmamalıdır" dedi. İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü uluslararası hukuk çerçevesinde savunmaya devam edeceğini belirten İravani, "Herhangi bir saldırgan eylemin ağır sonuçları olacaktır ve bu sonuçların tüm sorumluluğu ABD'ye aittir" ifadelerine yer verdi.

"Suçlamaları reddediyoruz"

İran'ın uluslararası hukuka bağlı bir ülke olduğunu vurgulayan İravani, "İran, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlılığını sürdürmekte ve deniz güvenliğini desteklemektedir. Silah ambargosunun ihlali veya Yemen ya da başka herhangi bir bölgede çatışmaların tırmandırılmasına yönelik suçlamaları kesin bir dille reddediyoruz" ifadelerini kullandı. İran'ın Yemen'deki taraflarla doğrudan bir bağlantısı olmadığını ifade eden İravani, "Husiler ve Yemenli yetkililer, kararlarını bağımsız olarak almakta ve eylemlerini kendi iradeleriyle gerçekleştirmektedir. Operasyonlarının, Gazze halkına destek vermek ve Yemen'in egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere karşı bir yanıt niteliğinde olduğunu vurgulamaktadırlar" dedi.

"İddiaların hiçbir temeli yok"

ABD, İngiltere ve Fransa'nın İran'a yönelik suçlamalarına da tepki gösteren İravani, "6 Mart 2025'te BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oturumda ABD temsilcilerinin İran'a yönelik Yemen konusundaki asılsız iddialarını ve İngiltere ile Fransa'nın İran'ın bölgedeki istikrarı bozduğuna dair suçlamalarını bir kez daha kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu iddiaların hiçbir temeli ve geçerliliği yoktur. Söz konusu üç ülke, temelsiz suçlamalarla İsrail'in Gazze'de Filistin halkına ve bölgedeki diğer milletlere yönelik işlediği savaş suçlarını ve soykırımını gizlemeye çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi. İravani ayrıca, bu ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak İsrail'i sorumlu tutma ve bölgesel barış ile güvenliği sağlama konusundaki başarısızlıklarını örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

Trump'tan İran'a tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husiler üzerinden İran'ı hedef almıştı. Yemen halkının Husilerden nefret ettiğini belirten Trump, "Yemen'de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran'dan kaynaklanmakta" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verileceğini belirterek İran'ın hala Husileri kontrol ettiğini, onlara silah, para ve istihbarat desteği sağladığını ve Husiler tarafından atılan her kurşunun İran tarafından atılmış sayılacağını, bu nedenle İran'ın sorumlu tutulup korkunç sonuçlarla karşılaşacağını söylemişti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ABD'nin Yemen'e saldırısı sonrasında İran'a yönelik tehditleri ve İran'ın Yemen'e destek verdiği iddialarına ilişkin, "İran'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine yönelik her türlü saldırıya kesinlikle karşılık vereceğiz. Yemen halkının direnişini başka ülkelere bağlamak aslında kendi yenilgilerini örtbas etme ve Filistin'e verilen desteği bastırma çabasıdır" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD'ye Yemen Uyarısı - Son Dakika

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