İran'dan Batılı Ülkelerle Tansiyonu Artıran Açıklama

Politika

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (IAEA) İran'ı kınayan karar almasını teklif eden Almanya, Fransa ve İngiltere'yi eleştirerek, "Böyle bir adım IAEA ile İran arasında oluşan olumlu atmosferle çelişecek ve işleri daha da karmaşık hale getirecektir" dedi.

Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'ın nükleer faaliyetlerini kınanmasını öngören karar tasarısını Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na sundu. Fransız basınında diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre tasarı dün akşam saatlerinde kuruma resmen iletilirken, IAEA'nın bugün düzenleyeceği genel kurul toplantısında, İran'ın nükleer programına ilişkin bir karar alınması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile bugün konuyla ilgili telefonda görüştü. Görüşmede Arakçi, Avrupa'nın Rusya'ya silah gönderdiklerine ilişkin iddiaları ve İran'a yönelik alınan son yaptırım kararlarına tepki gösterdi. Yaptırımları "haksız" ve "kışkırtıcı" olarak değerlendiren Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer programı aleyhinde karar almasını teklif eden Batılı ülkeleri eleştirerek, "Böyle bir adım Ajans ile İran arasında oluşan olumlu atmosferle çelişecek ve işleri daha da karmaşık hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarına değinen Arakçi, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Siyonist İsrail rejiminin işgal ve saldırıları engellenmeli ve rejim durdurulmalıdır" şeklinde konuştu.

IAEA rapor hazırladı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun basına yansıyan İran'ın nükleer programıyla ilgili hazırladığı son raporda, İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme kapasitesini artırarak 182,3 kilograma ulaştığı kaydedildi. Raporda İran'ın yüzde 60 oranındaki uranyum zenginleştirme faaliyetini sınırlandırmaya istekli olduğuna dair mesajlar verdiği iddia edildi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adıyla bilinen nükleer anlaşmaya çerçevesinde İran'a yalnızca yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesi ve en fazla 300 kilogram uranyum bulundurma hakkı tanınıyor. İran'ın yüzde 20 ve yüzde 60 seviyelerinde uranyum zenginleştirmesi uluslararası toplum tarafından riskli ve tehlikeli bir adım olarak değerlendirilirken, yüzde 20 saflık oranını aşan zenginleştirmenin nükleer bomba yapımında kullanılan yüzde 90 saflıktaki uranyuma ulaşmanın önemli bir aşaması olarak kabul ediliyor. IAEA'nın yayımladığı son raporda ise İran'ın toplam zenginleştirilmiş uranyum stokunun 6 bin 201 kilogram olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile Tahran'da bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmede İslami, İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu, kurum tarafından İran aleyhine alınacak herhangi bir karara sert bir şekilde karşılık verileceğini dile getirmişti. - TAHRAN