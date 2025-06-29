İran'dan BM'ye İsrail ve ABD'ye Tepki - Son Dakika
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Politika

İran'dan BM'ye İsrail ve ABD'ye Tepki

29.06.2025 17:02
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İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarını BM'ye şikayet ederek tazminat talep etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği mektupta, "Konseyin, İsrail ile ABD'yi bu saldırıların sorumluları olarak tanımasını ve özellikle tazminat ödeme ile zararların giderilmesi yükümlülüklerini kabul etmesini resmen talep ediyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi. Arakçi mektubunda, İran'a saldırıların BM Şartı, uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmelerine açıkça aykırı olduğunu belirtti. İran'a yönelik 13 Haziran'da başlayan saldırıların, BM Şartı'nın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasını doğrudan ihlal ettiğini ifade eden Arakçi, birçok sivil yerleşim alanı, altyapı ve hastanenin kasıtlı şekilde hedef alındığını, sivillerin günlük yaşamını sekteye uğratmak amacıyla enerji tesislerinin de saldırıya uğradığını belirtti. Arakçi, "Bu durum, uluslararası ve insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. Bu vesileyle BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusundaki asli sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

"Bu saldırılar, BM Şartı'nın ihlalidir"

Arakçi, İran'ın Kum, Arak, Natanz ve İsfahan şehirlerindeki nükleer tesislerinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi altında olmasına rağmen İsrail ve ABD tarafından hedef alındığını belirterek, "Bu saldırılar, BM Şartı'nın, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT), UAEA belgelerinin ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

"Hukukun üstünlüğü için bu eylemler ciddiyetle ele alınmalı"

Birçok BM üyesi ülke ile bölgesel ve uluslararası örgütün saldırıları kınadığını, bu eylemleri BM Şartı'nın ciddi bir ihlali olarak değerlendirdiğini hatırlatan Arakçi, "Hukukun üstünlüğünün korunması için bu tür eylemlerin ciddiyetle ele alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda, BM Güvenlik Konseyi'nin, barış ve güvenliği koruma görevini yerine getirmesi zorunludur" diye konuştu.

"Konsey, saldırıların faillerini sorumlu tutmalı"

İran'ın talebinin açık olduğunu belirten Arakçi, "Konseyin İsrail rejiminin İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarını tespit etmesini, İsrail ile ABD'yi bu saldırıların sorumluları olarak tanımasını ve özellikle tazminat ödeme ile zararların giderilmesi yükümlülüklerini kabul etmesini resmen talep ediyoruz. Ayrıca, konsey bu saldırıların faillerini sorumlu tutmalı ve benzer suçların tekrarlanmasını önlemelidir. Böylece uluslararası barış ve güvenliği koruma görevini yerine getirmiş olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Saldırılara göz yumulması BM sisteminin meşruiyetini zedeleyecek"

Arakçi, saldırı emrini veren siyasi ve askeri liderlerin uluslararası teamül hukukuna göre bireysel cezai sorumluluğa sahip olduklarını vurgulayarak, "Bu saldırılar, uluslararası hukukun temel ilkelerine yönelik açık bir saldırıdır. Buna göz yumulması, BM sisteminin meşruiyetini zedeleyecek ve hem bölgede hem de dünyada gelecekteki uluslararası ilişkilerde hukuksuzluğu teşvik edecektir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, İsrail, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan BM'ye İsrail ve ABD'ye Tepki - Son Dakika

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