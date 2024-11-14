İran'dan Nükleer Program Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran'dan Nükleer Program Uyarısı

İran, nükleer programına yönelik her adıma karşı misliyle yanıt vereceğini duyurdu.

14.11.2024 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İran'ın nükleer programına yönelik iş birliği veya tahrip gibi atılacak her türlü adıma misliyle karşılık vereceğiz. Eğer diyalog yolu izlenecekse İran olarak biz de diyalog yolunu izleriz. Bu konuda başka bir yol haritası izlemek isterlerse biz de kendi ulusal çıkarlarımıza göre bir yol haritası belirleriz" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'ı ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüştü. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. İran ile Ajans arasında iş birliğinin devam ettiğini ve İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda bu iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirten İslami, "Sayın Grossi ile görüşmelerimiz ve karşılıklı ziyaretlerimiz her zaman yapıcı ve faydalı oldu. Siyonist İsrail rejimi emperyal sistem tarafından şartsız desteklenirken, Grossi'nin İran'ı ziyaret etmesi ayrıca önemli bir konu. İran'ın nükleer programını hedef alan İran aleyhindeki her türlü karara misliyle karşılık vereceğimizi birçok kez dile getirdik ve böyle bir kararın gerçekleşmesine de izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her zaman iyi niyet göstererek diplomasiye devam edeceğiz"

İsrail'in İran ve Ajans arasındaki iş birliğini bozmaya çalıştığını kaydeden İslami, "Bu radikal grupların aldıkları kararlar ile İran ve Ajans arasındaki iş birliğini bozmaya çalışmalarına izin vermemeliyiz. İran olarak her zaman iyi niyet göstererek diplomasi ve iş birliğini devam ettirmeye çalıştık ve bu yolda devam edeceğiz. Anlaşmadaki taahhütlerimizi bir buçuk yıl boyunca yerine getirdik, ancak karşı taraf verdiği sözleri tutmadı ve ağır yaptırımlar uygulama yoluna gitti" şeklinde konuştu.

"İran'ın nükleer programına yönelik atılacak her türlü adıma misliyle karşılık vereceğiz"

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesini değerlendiren İslami, İran aleyhinde atılacak her türlü adıma karşılık vereceklerini belirterek, "İran'ın nükleer programına yönelik iş birliği veya tahrip gibi atılacak her türlü adıma misliyle karşılık vereceğiz. Eğer diyalog yolu izlenecekse İran olarak biz de diyalog yolunu izleriz. Bu konuda başka bir yol haritası izlemek isterlerse biz de kendi ulusal çıkarlarımıza göre bir yol haritası belirleriz" ifadelerini kullandı.

"Nükleer tesisler bir saldırının hedefi olmamalıdır"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ise, bölgedeki gelişmelerden dolayı Tahran ziyaretinin hassas ve önemli olduğunu söyledi. İsrail'in İran'ın nükleer tesislere yönelik saldırı tehdidini değerlendiren Grossi, "Hiçbir şartta nükleer tesisler bir saldırının hedefi olmamalıdır. Böylesi bir saldırının çevre ve biyolojik yaşantı üzerinde ağır sonuçları olur. Bu konuda tavrımızı açık bir şekilde gösterdik. Elbette ben bir Cumhurbaşkanı veya siyasetçi değilim. Görevim böyle bir saldırının gerçekleşmesini engellemek" diye konuştu.

"İran'ın aldığı kararlar nedeniyle suçlamıyoruz"

İran'ın nükleer programında ilerlemesi ve Ajans denetçilerinin nükleer tesislere girmesine izin vermeme kararını değerlendiren Grossi, "Bizim İran ile müzakere ve görüşmelerimiz her zaman belirli bir profesyonellik içerisinde oldu. İran'ı aldığı kararlar nedeniyle suçlamıyoruz. Ancak benim bunun iyi bir karar olmadığını söyleme hakkım var. İran'ın bu konuyu çözebileceğine inanıyorum. Ben de çözüm yolu bulunması için Tahran'dayım" dedi.

"Diplomasiye fırsat vermeliyiz"

Grossi, Tahran'da varacakları olumlu sonucun yeni ABD yönetimi üzerinde etkili olabileceğini belirterek, "Diplomasiye fırsat vermeliyiz. Benim görevim herkesin kabul edeceği bir çözüm yolu bulmak. Burada atacağımız adımlar ve varacağımız olumlu sonuçlar ile yeni ABD hükümetine bir çözüm yolu bulabileceğimizi gösterebiliriz. Bu çözüm yolu üzerinden ilerleme şansımız olabilir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan Nükleer Program Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
22:11 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike’nin cansız bedenine ulaşıldı 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike'nin cansız bedenine ulaşıldı
22:01 Nusret’in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi Nusret'in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi
21:57 FIFA’dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek FIFA'dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek
21:50 Antalya’da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş Antalya'da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş
21:42 Seçil Erzan’dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan’ı suçladı, tahliyesini istedi Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi
21:10 Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 16:26:45. #1.13#
SON DAKİKA: İran'dan Nükleer Program Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.