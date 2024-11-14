İran'dan Nükleer Program Uyarısı

Politika

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İran'ın nükleer programına yönelik iş birliği veya tahrip gibi atılacak her türlü adıma misliyle karşılık vereceğiz. Eğer diyalog yolu izlenecekse İran olarak biz de diyalog yolunu izleriz. Bu konuda başka bir yol haritası izlemek isterlerse biz de kendi ulusal çıkarlarımıza göre bir yol haritası belirleriz" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'ı ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüştü. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. İran ile Ajans arasında iş birliğinin devam ettiğini ve İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda bu iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirten İslami, "Sayın Grossi ile görüşmelerimiz ve karşılıklı ziyaretlerimiz her zaman yapıcı ve faydalı oldu. Siyonist İsrail rejimi emperyal sistem tarafından şartsız desteklenirken, Grossi'nin İran'ı ziyaret etmesi ayrıca önemli bir konu. İran'ın nükleer programını hedef alan İran aleyhindeki her türlü karara misliyle karşılık vereceğimizi birçok kez dile getirdik ve böyle bir kararın gerçekleşmesine de izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her zaman iyi niyet göstererek diplomasiye devam edeceğiz"

İsrail'in İran ve Ajans arasındaki iş birliğini bozmaya çalıştığını kaydeden İslami, "Bu radikal grupların aldıkları kararlar ile İran ve Ajans arasındaki iş birliğini bozmaya çalışmalarına izin vermemeliyiz. İran olarak her zaman iyi niyet göstererek diplomasi ve iş birliğini devam ettirmeye çalıştık ve bu yolda devam edeceğiz. Anlaşmadaki taahhütlerimizi bir buçuk yıl boyunca yerine getirdik, ancak karşı taraf verdiği sözleri tutmadı ve ağır yaptırımlar uygulama yoluna gitti" şeklinde konuştu.

"İran'ın nükleer programına yönelik atılacak her türlü adıma misliyle karşılık vereceğiz"

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesini değerlendiren İslami, İran aleyhinde atılacak her türlü adıma karşılık vereceklerini belirterek, "İran'ın nükleer programına yönelik iş birliği veya tahrip gibi atılacak her türlü adıma misliyle karşılık vereceğiz. Eğer diyalog yolu izlenecekse İran olarak biz de diyalog yolunu izleriz. Bu konuda başka bir yol haritası izlemek isterlerse biz de kendi ulusal çıkarlarımıza göre bir yol haritası belirleriz" ifadelerini kullandı.

"Nükleer tesisler bir saldırının hedefi olmamalıdır"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ise, bölgedeki gelişmelerden dolayı Tahran ziyaretinin hassas ve önemli olduğunu söyledi. İsrail'in İran'ın nükleer tesislere yönelik saldırı tehdidini değerlendiren Grossi, "Hiçbir şartta nükleer tesisler bir saldırının hedefi olmamalıdır. Böylesi bir saldırının çevre ve biyolojik yaşantı üzerinde ağır sonuçları olur. Bu konuda tavrımızı açık bir şekilde gösterdik. Elbette ben bir Cumhurbaşkanı veya siyasetçi değilim. Görevim böyle bir saldırının gerçekleşmesini engellemek" diye konuştu.

"İran'ın aldığı kararlar nedeniyle suçlamıyoruz"

İran'ın nükleer programında ilerlemesi ve Ajans denetçilerinin nükleer tesislere girmesine izin vermeme kararını değerlendiren Grossi, "Bizim İran ile müzakere ve görüşmelerimiz her zaman belirli bir profesyonellik içerisinde oldu. İran'ı aldığı kararlar nedeniyle suçlamıyoruz. Ancak benim bunun iyi bir karar olmadığını söyleme hakkım var. İran'ın bu konuyu çözebileceğine inanıyorum. Ben de çözüm yolu bulunması için Tahran'dayım" dedi.

"Diplomasiye fırsat vermeliyiz"

Grossi, Tahran'da varacakları olumlu sonucun yeni ABD yönetimi üzerinde etkili olabileceğini belirterek, "Diplomasiye fırsat vermeliyiz. Benim görevim herkesin kabul edeceği bir çözüm yolu bulmak. Burada atacağımız adımlar ve varacağımız olumlu sonuçlar ile yeni ABD hükümetine bir çözüm yolu bulabileceğimizi gösterebiliriz. Bu çözüm yolu üzerinden ilerleme şansımız olabilir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN