İran'dan Sert Uyarı: Cevabımız Daha Sert Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran'dan Sert Uyarı: Cevabımız Daha Sert Olacak

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'e sert yanıt verme kararlılığında olduklarını belirtti.

02.10.2024 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'da, "Eğer Siyonist rejim misilleme yapmaya kalkarsa, cevabımız daha sert olacaktır. İslam Cumhuriyeti olarak kesin yanıt vermeye kararlıyız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Pezeşkiyan Katar'a teşekkür ederek, "Katar hükümetiyle ilişkileri geliştirmek istiyoruz. İki ülke arasında ulaşım, sağlık, kültür ve ekonomi gibi alanlarda işbirlikleri geliştirmeyi ve ortak yatırımlar yaparak aramızdaki bağı güçlendirebileceğimizi umuyorum" dedi.

"Karşılık vermek zorunda kaldık"

Savaş peşinde olmadıklarını ancak İsrail'in İran'ı savaşa sürüklediğini söyleyen Pezeşkiyan, "İsrail yemin töreninde misafirimize suikast düzenledi. Bize 'Sabredin, barış sağlamak istiyoruz' dediler ve biz de barış için bekledik. Ancak bu namussuzlar kan dökmeye son vermek yerine daha da cesaretlenerek hem Gazze'de hem de Lübnan'da tarihte eşi benzeri görülmemiş birçok suç işlediler. Bu nedenle biz de karşılık vermek zorunda kaldık" dedi.

"Cevabınız daha sert olacak"

Pezeşkiyan, "Eğer Siyonist rejim misilleme yapmaya kalkarsa, cevabınız daha sert olacaktır. İslam Cumhuriyeti olarak kesin yanıt vermeye kararlıyız. Siyonist rejim, bölgede kriz ve güvensizlik oluşturmayı hedefliyor. Ancak biz bu durumu engellemeliyiz. Avrupa ve ABD, bölgede destekledikleri kişiye katliamı durdurmasını ve bölgeyi güvensiz hale getirmemesini söylemeli. Çünkü bu durum, kimsenin yararına değil" ifadelerini kullandı. - DOHA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Katar, Dünya, İran, doha, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan Sert Uyarı: Cevabımız Daha Sert Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 Bahçeli’den Davutoğlu’na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var. Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.
22:45 CHP lideri Özel’den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 23:52:55. #1.13#
SON DAKİKA: İran'dan Sert Uyarı: Cevabımız Daha Sert Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement