İran'dan Türkiye'ye gelen tırda 153 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika

İran'dan Türkiye'ye gelen tırda 153 kilogram eroin yakalandı

İran\'dan Türkiye\'ye gelen tırda 153 kilogram eroin yakalandı
Son Güncelleme: 03.09.2023 13:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yüksekova Esendere Gümrük sahasında yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen tırda yapılan arama sonucunda 153 kilogram eroin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İran üzerinden Türkiye'ye Yüksekova Esendere Gümrük sahasından giriş yapmaya çalışan bir tırda 153 kilogram erion yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz" notu ile yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen tırda yapılan arama sonucu, risk analizi kapsamında X-Ray'e sevkedilen araçta Narkotik Dedektör Köpeğiyle yapılan detaylı aramada 153 kilogram eroin yakalanmıştır. Hakkari Valiliğimizi ve Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini yürekten tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan Türkiye'ye gelen tırda 153 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'dan Türkiye'ye gelen tırda 153 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika
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