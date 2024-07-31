İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesine sert tepki gösterdi

Politika

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından yayınladığı bildiride, "Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından bildiri yayınladı. Bildiride, "Hamas Siyasi Bürosunun saygın başkanı İsmail Haniye ve onun cesur korumalarından biri, korkak ve cani Siyonist rejim (İsrail) tarafından Tahran'da şehit edildi" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu suikasta pişman edici bir karşılık verileceği vurgusu yapılan bildiride, "Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir. Bu suç, katil ve terörist İsrail rejiminin Gazze'de 9 ay süren ve on binlerce Filistinlinin katledilmesine yol açan savaşta utanç verici başarısızlıklarını örtbas etmek için her türlü eylemde bulunmaktan çekinmediğini gösterdi" denildi. - TAHRAN