İran dini lideri Hameney orduya coğrafi kısıtlama olmadan yanıt verme talimatı verdi - Son Dakika
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İran dini lideri Hameney orduya coğrafi kısıtlama olmadan yanıt verme talimatı verdi

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İran dini lideri Mücteba Hameney, üst düzey komutanlara düşman tehditlerine coğrafi sınırlama olmaksızın acil ve etkili yanıt verilmesi talimatı verdi. Hameney ayrıca ordunun hedef menzilinin ABD ve İsrail'in tüm varlıklarını kapsayacak şekilde güncellenmesini istedi.

İran dini lideri Mücteba Hameney, orduya "düşmanlardan gelebilecek her türlü ve seviyedeki tehdide coğrafi sınırlama olmaksızın acil ve etkili bir yanıt" verilmesi talimatı verdi.

İran dini lideri Mücteba Hameney, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Emir Hatemi ve Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi'nin aralarında bulunduğu İran silahlı kuvvetlerinin üst düzey komutanlarıyla bir araya geldi. Hamaney, "Düşmanlar bir kez daha askeri veya terörist saldırılar düzenlerse bunların sona erdirilmesi için zamanı ve şartları belirleyecek olan İran Silahlı Kuvvetleri ve İran milletidir" dedi. Hameney üst düzey komutanlara, "herhangi bir potansiyel düşman tehdidine karşı coğrafi sınırlama olmaksızın acil ve etkili bir yanıt verme" talimatı verdi. Hamaney, ülkenin askeri istihbarat yapısını güçlendirmenin, doktrin ve taktikler açısından yerli savunmayı derinleştirmenin ve en son teknolojileri kullanarak modern savunma ve güvenlik yeteneklerini geliştirmenin gerekli olduğunu vurguladı. Hamaney ayrıca ordunun hedef menzilinin, ABD- İsrail'in tüm varlıklarının İran Silahlı Kuvvetlerinin menziline girecek şekilde güncellenmesi gerektiği belirtti.

Toplantıda, üst düzey askeri komutanlar Hamaney'e silahlı kuvvetlerin hazırlık durumu hakkında rapor sundu ve çeşitli mühimmat türlerinin yanı sıra keşif, destek ve muharebe silahlarının üretimindeki artış hakkında bilgi verdi.

İran'a yeni saldırı sinyali

İran dini liderinin açıklamaları, ABD'nin İran'a karşı saldırı tehditlerinin arttığı bir dönemde geldi. ABD medyasında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, bazı Körfez ülkelerine ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden sonra "İran'a karşı kısa ama yoğun bir askeri harekat" düzenleneceği konusunda uyarıda bulundu.

İran, misilleme olarak bölge ülkelerindeki ABD varlıklarını hedef almıştı

28 Şubat'ta İsrail ve ABD, İran'a saldırı başlatmıştı. İran ise İsrail ve ABD'nin bölgedeki üslerini ve varlıklarını füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alarak misilleme saldırılar düzenlemiş, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmıştı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriKısıtlamaPolitikaİsrailDünyaİranSon Dakika

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