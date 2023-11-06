İran Dışişleri Bakanı: ABD ateşkes istediğini iletti

Cephe genişliyor! Bir ülkenin daha savaşa girmesi an meselesi

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin son 3 gün içinde ateşkes istediği yönünde kendilerine mesaj ilettiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, başkent Tahran'da basına yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Bağdat ziyaretinde çelik yelek giymesine ilişkin, "ABD'nin bölgedeki gerçek rolü budur." değerlendirmesinde bulundu.

SON 3 GÜNDE BİZE ATEŞKES MESAJI GÖNDERDİLER

ABD'nin kendilerine Filistin'deki duruma ilişkin mesaj gönderdiğini belirten Abdullahiyan, "ABDliler son üç günde bize, ateşkes istediklerini ve bu konuda adımlar attıklarını belirten mesaj gönderdiler ama fiiliyatta yalnızca Gazze'de toplu katliamı ve soykırımı destekliyorlar." ifadelerinde bulundu.

İranlı Bakan, "Amerika'nın bir an önce politikasını değiştirmesini ve işgalci tarafa destek vermemesini umuyoruz." diye konuştu.

İRAN'I TEHDİT ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz haftalarda ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze konusunda İran'a gözdağını vermişti. Blinken, "İstediğimiz şey bu değil. Biz, gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Kuvvetlerimizin ya da personelimizin ateş altında kalmasını istemiyoruz ama böyle bir şey olursa, buna hazırız" değerlendirmesinde bulunarak, kimsenin savaşta ikinci ya da üçüncü bir cephe görmek istemediğinin altını çizdi.

İranlı yetkililerin, bölgedeki ABD güçlerine ve personellerine yönelik saldırılarını artırmasını beklediklerini aktaran Blinken, bu kişilerin güvenliklerini sağlamak ve "gerektiğinde kararlı şekilde karşılık verebilmek" için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.